Tel Aviv'de Türk gazeteciler gözaltına alındı! Ankara'dan peş peşe tepki: Yakın takipteyiz

Türk gazeteciler İsrail'de gözaltına alındı, Fotoğaflar: Takvim

ANKARA'DAN PEŞ PEŞE TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhaneddin Duran, Çakmak ve Kahraman'ın gözaltına alınması ile ilgili paylaşım yaptı ve şu ifadelere yer verdi:

İsrail'in hakikati gizlemek için basına yönelik Saldırılarından biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konunun yakından takip edildiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır. Bu gözaltı kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz."