A.B.İ.’nin yıldızı Sinan Tuzcu ve güzeller güzeli eşinin sessiz rotası: Kaptan nikahından Aytmatov’un satırlarına...
ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ dizisinde Sinan karakteriyle fırtınalar estiren Sinan Tuzcu, sadece oyunculuğuyla değil, eşi Beyza Kapu ile gözlerden uzak sürdürdüğü derinlikli hayatıyla da merak konusu oluyor. Oyuncunun Beyza Kapu ile gözlerden uzak yaşadığı aşkı ve eşiyle yaptığı sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor.
ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ dizisinin yeni bölümüyle gündeme gelen Sinan Tuzcu'nun hayatı ve evliliği merak konusu oldu. Dizide Sinan karakteriyle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncunun, eşi Beyza Kapu ile yaptığı romantik paylaşımlar ve gözlerden uzak sürdürdüğü mutlu evliliği sosyal medyada dikkat çekti.
Peki, Sinan Tuzcu'nun kariyer yolculuğunda neler var? Eşiyle kurduğu o huzurlu dünyanın detayları neler? Gelin, Sinan Tuzcu'nun hayatına ve merak edilenlerine birlikte bakalım.
GAZİANTEP'TEN LONDRA SAHNELERİNE
1977 yılında Gaziantep'te doğan Sinan Tuzcu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro ana sanat dalından mezun oldu. Okul sonrası Londra'da Arcola Theatre bünyesinde çalıştı. Tuzcu, 2006 yılında yer aldığı "Ihlamurlar Altında" dizisi ile tanındı.
Aynı yıl Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu Ayşe Opereti adlı oyunda oynadı. Yıllar önce sahnede biriktirdiği bu tecrübe, bugün ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ dizisindeki performansının da temelini oluşturuyor.
FENERBAHÇE'DEN MAVİ SULARA: KAPTAN NİKAHI
Hayatını Haziran 2021'de Beyza Kapu ile birleştiren Tuzcu, bu birlikteliği sadece karada bırakmamış, denizlere de taşımıştı. Fenerbahçe Yelken Spor Kulübü'nde başlayan resmi süreç, daha sonra denizin ortasında kıyılan "kaptan nikahı" ile perçinlenmişti.
Yaklaşık bir buçuk yıllık bir beraberliğin ardından gelen bu imza, Tuzcu'nun hayatındaki "mavi" tutkusunun bir nişanesi olarak hafızalarda yer edinirken ünlü oyuncunun eşiyle yaptığı paylaşımlarda takipçilerinden büyük beğeni topluyor.
DUYGUSAL PAYLAŞIM: "SENİ YAŞAMAK KEYFİNDEYİM"
Sinan Tuzcu, 2025 yılında eşi Beyza Kapu'nun tek bir karesini paylaşarak hafızalara kazınan bir not düşmüştü. Tuzcu o paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
"İnsan her şeyi anlatamaz, zaten kelimeler de her şeyi anlatmaya yetmez" seni tanıdığımdan beri Aytmatov'un bu cümlesi dönüyor kafamın içinde... Kaç yıl oldu saymıyorum, seni yaşamak keyfindeyim sevgilim.
Eşiyle yaptığı paylaşımların altına düştüğü notlarla dikkat çeken Tuzcu, bir başka gönderisinde "Aşk delisiyiz, artsın eksilmesin"sözleriyle beğeni toplamıştı.
MERAK EDİLENLER
Sinan Tuzcu ve eşi Beyza Kapu ne zaman evlendi?
Çift, Haziran 2021'de Fenerbahçe Yelken Spor Kulübü'nde evlenmiş, ardından bir de kaptan nikahı yapmıştır.
Sinan Tuzcu hangi okuldan mezun?
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunudur.
Sinan Tuzcu'nun A.B.İ dizisindeki rolü nedir?
Ünlü oyuncu, ATV'nin sevilen dizisi A.B.İ'de Sinan karakterine hayat vermektedir.