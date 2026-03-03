A.B.İ.’nin yıldızı Sinan Tuzcu ve güzeller güzeli eşinin sessiz rotası: Kaptan nikahından Aytmatov’un satırlarına...

Hayatını Haziran 2021'de Beyza Kapu ile birleştiren Tuzcu, bu birlikteliği sadece karada bırakmamış, denizlere de taşımıştı. Fenerbahçe Yelken Spor Kulübü'nde başlayan resmi süreç, daha sonra denizin ortasında kıyılan "kaptan nikahı" ile perçinlenmişti.

Yaklaşık bir buçuk yıllık bir beraberliğin ardından gelen bu imza, Tuzcu'nun hayatındaki "mavi" tutkusunun bir nişanesi olarak hafızalarda yer edinirken ünlü oyuncunun eşiyle yaptığı paylaşımlarda takipçilerinden büyük beğeni topluyor.

DUYGUSAL PAYLAŞIM: "SENİ YAŞAMAK KEYFİNDEYİM"

Sinan Tuzcu, 2025 yılında eşi Beyza Kapu'nun tek bir karesini paylaşarak hafızalara kazınan bir not düşmüştü. Tuzcu o paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"İnsan her şeyi anlatamaz, zaten kelimeler de her şeyi anlatmaya yetmez" seni tanıdığımdan beri Aytmatov'un bu cümlesi dönüyor kafamın içinde... Kaç yıl oldu saymıyorum, seni yaşamak keyfindeyim sevgilim.