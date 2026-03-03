Trabzonspor çeyrek final aşkına! İşte muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 4. ve son hafta heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor, bugün deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Grupta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan toplayan bordo-mavililer, aynı puandaki rakibinin averajla önünde 3. sırada yer alıyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin kritik mücadelede as kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcının oyuncularına, "Ligde de kupada da sonuna kadar gitmeliyiz. Son iki yılda final kaybettik. Bu kez kupayı almalıyız. Önce Başakşehir'i yenelim." mesajı verdiği öğrenildi.



GRUPTAN NASIL ÇIKAR? Trabzonspor'un tek hedefi galibiyet. Bordo-mavililer kazanması halinde çeyrek finali garantileyecek. Beraberlik ise yeterli olmayabilir. Üç grupta üçüncü olan takımlar arasında en iyi iki ekip üst tura çıkacak. Mevcut tabloda Gençlerbirliği 7 puanla önde, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin 6'şar puanı bulunuyor. Türkiye Kupası'nda eşitlik halinde genel averaj dikkate alınıyor. Trabzonspor'un Başakşehir'e karşı +4 averaj üstünlüğü var.