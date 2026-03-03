Trabzonspor çeyrek final aşkına! İşte muhtemel 11'ler
Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu’ndaki son maçta Başakşehir’e konuk oluyor. 6 puanlı bordo-mavililer için hedef galibiyet ve çeyrek final. Fatih Tekke, zorlu maçta sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 4. ve son hafta heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor, bugün deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Grupta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan toplayan bordo-mavililer, aynı puandaki rakibinin averajla önünde 3. sırada yer alıyor.
Teknik direktör Fatih Tekke'nin kritik mücadelede as kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcının oyuncularına, "Ligde de kupada da sonuna kadar gitmeliyiz. Son iki yılda final kaybettik. Bu kez kupayı almalıyız. Önce Başakşehir'i yenelim." mesajı verdiği öğrenildi.
GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Trabzonspor'un tek hedefi galibiyet. Bordo-mavililer kazanması halinde çeyrek finali garantileyecek. Beraberlik ise yeterli olmayabilir. Üç grupta üçüncü olan takımlar arasında en iyi iki ekip üst tura çıkacak.
Mevcut tabloda Gençlerbirliği 7 puanla önde, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin 6'şar puanı bulunuyor. Türkiye Kupası'nda eşitlik halinde genel averaj dikkate alınıyor. Trabzonspor'un Başakşehir'e karşı +4 averaj üstünlüğü var.
KUPA GELENEĞİ
1974-75'ten bu yana organizasyonun önemli takımlarından biri olan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı 9 kez müzesine götürdü. En son 2019-20 sezonunda zafere ulaşan Karadeniz ekibi, son iki sezonda final oynadı ancak kupayı kazanamadı.
Bordo-mavililer kupada bugüne kadar 291 maça çıktı. 176 galibiyet, 54 beraberlik ve 61 mağlubiyet aldı. 506 gol atarken kalesinde 234 gol gördü.
ZUBKOV İLK 11'E
Sakatlığını atlatan Oleksandr Zubkov'un Başakşehir karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Kupada kaleyi ise 20 yaşındaki Onuralp Çevikkan koruyacak. Genç file bekçisi grup aşamasındaki 3 maçta da 90 dakika görev yaptı.
REKABETTE ÜSTÜNLÜK
İki ekip bugüne kadar 40 kez karşılaştı. Trabzonspor'un 19, Başakşehir'in 10 galibiyeti bulunuyor, 11 maç berabere sonuçlandı. Türkiye Kupası'nda ise Trabzonspor'un 3 galibiyeti, 1 beraberliği var. Başakşehir bu organizasyonda rakibini yenemedi.
Trabzonspor, hem gruptan çıkmak hem de son iki sezonun final kaybını unutturmak için sahaya çıkacak.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Opoku, Ba, Ömer Ali, Yusuf Sarı, Kemen, Umut, Operi, Selke, Fayzullayev, Shomurodov.
Trabzonspor : Onuralp, Pina, Savic, Batagov, Lovik, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Mustafa, Onuachu.