TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı: Aylık yüzde 2,96 arttı

Hızlı Özet Göster Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan şubat ayı enflasyonu aylık yüzde 2,96, yıllık yüzde 31,53 olarak gerçekleşti.

AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette şubat ayı için aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,87 olarak hesaplanmıştı.

Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında yer almıştı.

Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 4,84 artış göstermişti.

Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması şubat ayı itibarıyla yüzde 24,16 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, milyonların beklediği şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, enflasyon aylık yüzde 2,96 yıllık yüzde 31,53 arttı. TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %31,53 ARTTI, AYLIK %2,96 ARTTI TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,95 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,53 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,39 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Şubat 2026 (Haberin fotoğrafları AA ve TÜİK'ten alınmıştır.) TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %36,44 ARTTI En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,44 artış, ulaştırmada %28,86 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %42,33 artış olarak gerçekleşti. TÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2026 İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 9,07, ulaştırmada 4,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,24 yüzde puan oldu.