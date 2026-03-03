TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı: Aylık yüzde 2,96 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu, milyonların beklediği şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, enflasyon aylık yüzde 2,96 yıllık yüzde 31,53 arttı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,87 artacağını tahmin etmişti.
- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan şubat ayı enflasyonu aylık yüzde 2,96, yıllık yüzde 31,53 olarak gerçekleşti.
- AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette şubat ayı için aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,87 olarak hesaplanmıştı.
- Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında yer almıştı.
- Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 4,84 artış göstermişti.
- Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması şubat ayı itibarıyla yüzde 24,16 oldu.
TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %31,53 ARTTI, AYLIK %2,96 ARTTI
TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,95 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,53 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,39 artış olarak gerçekleşti.
TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %36,44 ARTTI
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,44 artış, ulaştırmada %28,86 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %42,33 artış olarak gerçekleşti.
İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 9,07, ulaştırmada 4,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,24 yüzde puan oldu.
TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %6,89 ARTTI
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,89 artış, ulaştırmada %2,58 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,40 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,71, ulaştırmada 0,43 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu. (Ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan katkıları Ek Tablo-3'tedir).
Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla, 27 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 142 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %29,91 ARTTI, AYLIK %2,16 ARTTI
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,16 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,48 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,91 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,05 artış olarak gerçekleşti.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin şubatta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87) ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 31,42'ye çıkacağı tahmin ediliyordu.
Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması şubat ayı itibarıyla yüzde 24,16 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, ocak ayında yüzde 4,84 artış göstermişti.
2026 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:
|Tarih
|Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)
|Aylık Beklenti (Yüzde)
|Gerçekleşme (Yüzde)
|Ocak
|23,73
|4,21
|4,84
|Şubat
|24,16
|2,87