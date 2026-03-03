Hamaney’in ardından Putin iddiası: İngiliz basını Rusya’yı savaşa sürüklemeye çalışıyor
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından İngiltere Rusya’yı da savaşa sürüklemeye çalışıyor. İngiliz basını, Hamaney’den sonra sıradaki hedefin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu iddia ederken Kremlin’deki savaş yanlılarının açıklamalarının propagandasını yapıyor.
- İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ve ABD'nin cumartesi günü düzenlediği bombardımanda hayatını kaybetti.
- İngiliz The Sun gazetesi, Kremlin'deki savaş yanlısı isimlerin Tahran'ı desteklemek için askeri koalisyon kurulması çağrısı yaptığını iddia etti.
- Rusya parlamentosu savunma komitesi başkan yardımcısı Alexei Zhuravlev, İran'a askeri destek dahil her türlü destekle derhal yardım edilmesini talep etti.
- İran, İsrail-ABD saldırısının ardından bölgedeki ABD üslerini hedef aldı.
- Zhuravlev, ABD'ye karşı yeni bir Batı karşıtı blok kurulması ve İran'ın silah ve istihbarat bilgisiyle donatılması çağrısında bulundu.
İsrail ve ABD'nin cumartesi günü İran'a başlattıkları saldırının ardından Tahran da bölgedeki ABD üslerini hedef alması ile Orta Doğu'da çok sayıda ülke bir anda kendisini savaşın içinde buldu. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail-ABD bombardımanında hayatını kaybetmesinin ardından İngiliz basını Rusya'yı da savaşa sürüklemeye çalışıyor.
İNGİLİZ'İN HEDEFİ RUSYA'YI SAVAŞA SOKMAK
İngiliz basını Rusya'nın da savaşa dahil olması için harekete geçti. The Sun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adamlarının Moskova'nın Trump'ın bir sonraki hedefi olmaması için savaşa katılmasını istediğini iddia ediyor.
KREMLİN'DEKİ SAVAŞ YANLISI İSİMLERDEN ÇAĞRI
The Sun'ın iddiasına göre Kremlin'deki savaş yanlısı isimler Tahran'ı desteklemek için otoriter bir askeri koalisyon kurulması için çağrı yaptı ve Rusya harekete geçmezse ABD'nin "herkesi ortadan kaldıracağı" uyarısında bulundu.
"İRAN'A DERHAL ASKERİ DESTEK"
Rusya parlamentosunun savunma komitesi başkan yardımcısı olan Alexei Zhuravlev, İran'a derhal askeri destek verilmesini talep etti ve "Bu, kendimizi protesto notlarıyla sınırlamamız gereken bir durum değil, aksine çok geç olmadan İran'ın yanında durmamız gereken bir durum. Askeri destek de dahil olmak üzere her türlü yolla bunu yapmalıyız." dedi.
Zhuravlev ayrıca yeni bir Batı karşıtı blok kurulması çağrısında bulunarak"Açıkça görülüyor ki ABD artık kimseyle müzakere etmeye bile çalışmayacak ve yeni bir rakibe karşı yenilenmiş bir güçle saldıracaktır. Bu hatlarda durdurmalılar; silah, istihbarat bilgisi ve İran'ın bu donanmayı kendi yönünde geri püskürtebilmesi için gerekli her şeyle donatılmalılar." dedi.
Rus devlet televizyonunda konuşan Savunma Komitesi Başkanı Orgeneral Andrei Kartapolov ise Rusya'nın hayatta kalmasının rakiplerinin kullandığı acımasız yaklaşımı benimsemesine bağlı olduğunu savundu.