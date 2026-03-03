Hamaney’in ardından Putin iddiası: İngiliz basını Rusya’yı savaşa sürüklemeye çalışıyor

İran

"İRAN'A DERHAL ASKERİ DESTEK"

Rusya parlamentosunun savunma komitesi başkan yardımcısı olan Alexei Zhuravlev, İran'a derhal askeri destek verilmesini talep etti ve "Bu, kendimizi protesto notlarıyla sınırlamamız gereken bir durum değil, aksine çok geç olmadan İran'ın yanında durmamız gereken bir durum. Askeri destek de dahil olmak üzere her türlü yolla bunu yapmalıyız." dedi.

Zhuravlev ayrıca yeni bir Batı karşıtı blok kurulması çağrısında bulunarak"Açıkça görülüyor ki ABD artık kimseyle müzakere etmeye bile çalışmayacak ve yeni bir rakibe karşı yenilenmiş bir güçle saldıracaktır. Bu hatlarda durdurmalılar; silah, istihbarat bilgisi ve İran'ın bu donanmayı kendi yönünde geri püskürtebilmesi için gerekli her şeyle donatılmalılar." dedi.

Rus devlet televizyonunda konuşan Savunma Komitesi Başkanı Orgeneral Andrei Kartapolov ise Rusya'nın hayatta kalmasının rakiplerinin kullandığı acımasız yaklaşımı benimsemesine bağlı olduğunu savundu.