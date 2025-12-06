Karouani hamlesi: Devre arasında göklerde ’kartal’ mı olacak?

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın ocak ayında takviye yapacağı bölgelerden biri de sol bek olacak. Jurasek ile yollarını ayırması beklenen Siyah-Beyazlılar'ın Utrecht'te forma giyen Souffian El Karouani'yi gündemine aldığı öğrenildi. Yönetimin sezon sonu sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak için teklif yapmayı planladığı da gelen haberler arasında.



BEŞİKTAŞ TAKTİK ÇALIŞTI

Ligin 15. haftasında pazartesi Gaziantep FK'yı konuk edecek Beşiktaş bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Kartal taktik ve kondisyon çalıştı.