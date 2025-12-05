Haydi rastgele! ABD, Kanada ve Meksika için geri sayım başladı

2026 FIFA Dünya Kupası'na doğru geri sayım sürerken, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek dev organizasyonun grup kura çekimi bugün ABD'nin başkenti Washington'da TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek. Ülke olarak gözümüz ise özellikle A Milli Takımımız'ın muhtemel rakiplerinde olacak. Bu turnuvada 48 takım sahne alırken, grup torbalarının şekillenmesinde kritik rol oynayan Play-Off süreçleri de nefesleri kesmeye hazırlanıyor. Avrupa Play-Off'larından gelecek 4 takım ile FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası'nı aşacak 2 ekip, kura çekiminde Torba 4'te yer alacak. Böylece bu 6 takımın hangi gruplarda mücadele edeceği de bugün netleşecek. A Milli Takımımız, bu kura çekiminde özel bir ilgi odağı. İçerde 26 Mart'ta Romanya ile oynanacak kritik karşılaşmayı kazanması halinde Milliler, finalde Slovakya – Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılarımız'ın bu zorlu yolu aşması halinde Dünya Kupası bileti alınacak ve Milliler son torba olan Torba 4'teki yerini alarak rakiplerini beklemeye başlayacak.



İŞTE KURA ÇEKİMİNDE YER ALACAK ÜLKELER

1. Torba 2. Torba 3. Torba 4. Torba Kanada Hırvatistan Norveç Ürdün Meksika Fas Panama Yeşil Burun A. ABD Kolombiya Mısır Gana İspanya Uruguay Cezayir Curaçao Arjantin İsviçre İskoçya Haiti Fransa Japonya Paraguay Yeni Zelanda İngiltere Senegal Tunus Avrupa Play-Off A Brezilya İran Fildişi Sahili Avrupa Play-Off B Portekiz Güney Kore Özbekistan Avrupa Play-Off C Hollanda Ekvador Katar Avrupa Play-Off D Belçika Avusturya S. Arabistan FIFA Play-Off 1 Almanya Avustralya Güney Afrika FIFA Play-Off 2