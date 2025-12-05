PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Haydi rastgele! ABD, Kanada ve Meksika için geri sayım başladı

Dünya Kupası’nın grup kuraları bugün Washington’da TSİ 20.00’de çekilecek. Takımımızın Play-Off turunu geçmesi halinde muhtemel rakipleri de belli olacak. Ay-Yıldızlı ekip son torbada yer alacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Aralık 2025
Haydi rastgele! ABD, Kanada ve Meksika için geri sayım başladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2026 FIFA Dünya Kupası'na doğru geri sayım sürerken, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek dev organizasyonun grup kura çekimi bugün ABD'nin başkenti Washington'da TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek. Ülke olarak gözümüz ise özellikle A Milli Takımımız'ın muhtemel rakiplerinde olacak. Bu turnuvada 48 takım sahne alırken, grup torbalarının şekillenmesinde kritik rol oynayan Play-Off süreçleri de nefesleri kesmeye hazırlanıyor. Avrupa Play-Off'larından gelecek 4 takım ile FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası'nı aşacak 2 ekip, kura çekiminde Torba 4'te yer alacak. Böylece bu 6 takımın hangi gruplarda mücadele edeceği de bugün netleşecek. A Milli Takımımız, bu kura çekiminde özel bir ilgi odağı. İçerde 26 Mart'ta Romanya ile oynanacak kritik karşılaşmayı kazanması halinde Milliler, finalde Slovakya – Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılarımız'ın bu zorlu yolu aşması halinde Dünya Kupası bileti alınacak ve Milliler son torba olan Torba 4'teki yerini alarak rakiplerini beklemeye başlayacak.


İŞTE KURA ÇEKİMİNDE YER ALACAK ÜLKELER

1. Torba 2. Torba 3. Torba 4. Torba
Kanada Hırvatistan Norveç Ürdün
Meksika Fas Panama Yeşil Burun A.
ABD Kolombiya Mısır Gana
İspanya Uruguay Cezayir Curaçao
Arjantin İsviçre İskoçya Haiti
Fransa Japonya Paraguay Yeni Zelanda
İngiltere Senegal Tunus Avrupa Play-Off A
Brezilya İran Fildişi Sahili Avrupa Play-Off B
Portekiz Güney Kore Özbekistan Avrupa Play-Off C
Hollanda Ekvador Katar Avrupa Play-Off D
Belçika Avusturya S. Arabistan FIFA Play-Off 1
Almanya Avustralya Güney Afrika FIFA Play-Off 2
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İmamoğlu’na çalışan köstebeğin tehdit ettiği savcı ifade verdi: Bunların sana dönüşü olur
81 ilde adli emanetlerde sıkı denetim! Bakan Tunç talimatı verdi
Türk Telekom
AK Parti’nin komisyon raporunda Eve dönüş düzenlemesi de yer alacak! Bahçeli ne dedi? Kandil’deki sabotajcı kafa ne diyor?
D&R
Başkan Erdoğan açıkladı: Engelsiz Türkiye Yüzyılı için ikinci eylem planı geliyor | Başkan’a özel teşekkür: Sizin sayenizde
İdefix
Eurovision’da İsrail varsa biz yokuz dediler! Ülkeler peş peşe yarışmadan çekildi
Davaya adanan ömre büyük onur! Mütefekkir Sadık Albayrak’a Yılın Fikir Adamı Ödülü
Milyoner’de altın sorusu gündem oldu: Çeyrek altın gerçekte kaç gram?
Savaşı kıyılarımıza taşımayın mesajı! Rusya ve Ukrayna misyonları Dışişleri’ne çağırıldı | TBMM’den 7 kanun teklifi
Türk Telekom’a Dijital Erişilebilirlik ödülü! Başkan Erdoğan tarafından takdim edildi
Türkiye Kupası grupları belli oluyor! Kura çekimi ne zaman ve saat kaçta?
Galatasaray’dan Ademola Lookman için astronomik teklif! Bonservisi duyurdular
Çöp poşetinde 154 milyon! Soygunun detaylarına TAKVİM ulaştı! İşte Erdal Timurtaş’ın adliyeden kaçış anı
Sokakta provokasyon: ’Kendine Muhabir’ isimli Hasan Köksoy ve Halil Kürklü gözaltına alındı! Arif Kocabıyık hakkında soruşturma
Başkan Erdoğan kabul etti! Başarılı sporcular Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
Galatasaray’da derbi sonrası yeni sayfa! Samsunspor maçının 11’i netleşti
CHP medyasında neler oluyor? Yılmaz Özdil Sözcü’yü karıştırdı! O kavga yine gündemde
Yeşilçam’ın 68’lik güzeli Itır Esen’in son halini gören dilini ısırdı