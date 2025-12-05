PODCAST CANLI YAYIN

YDS sonuç sorgulama ekranı: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/2) sonuçları açıklandı.

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım'da uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

YDS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

