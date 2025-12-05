Donacağız! 10 il kar küreklerini hazırlasın: Özellikle o saatlere dikkat

Meteoroloji'den kritik uyarı

Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli; Antalya ve Muğla genelinde ise yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kıyı kesimlerinde hortum riski ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması önem arz ediyor.