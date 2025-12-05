Kadraj Galeri Kadraj İkon Donacağız! 10 il kar küreklerini hazırlasın: Özellikle o saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre yurt genelinde soğuk hava etkisini ikiye katlayacak. Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun batısının yükseklerinde ise karla karışık yağmur görülecek. Antalya ve Muğla çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak. Peki hafta sonu hava nasıl? İşte son veriler...

05.12.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün yurdun büyük bölümü bulutlu ve yağışlı bir havanın etkisi altında olacak. Marmara'nın güneyi, Ege ve Akdeniz kıyıları, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, ayrıca Edirne, Kırklareli, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların; Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde, Doğu Anadolu'nun batısındaki yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur olarak görülmesi öngörülüyor. Batı Akdeniz ile İzmir ve Aydın'ın kıyı hatlarında kuvvetli, Denizli'nin güneyinde etkisini artıran sağanakların; Antalya ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis etkili olurken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın ise çoğunlukla doğu ve güneydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta şiddette; Ege ve Akdeniz kıyılarında ise saatte 40-60 km'ye ulaşan kuvvette esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji'den kritik uyarı

Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli; Antalya ve Muğla genelinde ise yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kıyı kesimlerinde hortum riski ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması önem arz ediyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile akşam ve gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı