Donacağız! 10 il kar küreklerini hazırlasın: Özellikle o saatlere dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre yurt genelinde soğuk hava etkisini ikiye katlayacak. Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun batısının yükseklerinde ise karla karışık yağmur görülecek. Antalya ve Muğla çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak. Peki hafta sonu hava nasıl? İşte son veriler...
Giriş Tarihi: 05.12.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 09:22