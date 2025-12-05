PODCAST CANLI YAYIN

Annelere 6 ay doğum izni ev kadınlarına emeklilik için yeni reformlar yolda

Hükümet, düşük nüfus artışına karşı büyük bir reform hazırlıyor. Kadınların doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkacak. Ev kadınlarına da emeklilik hakkı sağlanacak. Babaların doğum izni artırılacak. Kreş ve çocuk bakım destekleri artırılacak.

Giriş Tarihi:
Annelere 6 ay doğum izni ev kadınlarına emeklilik için yeni reformlar yolda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı doğum izni süresini 16'dan 24 haftaya çıkarmayı öngören düzenlemeyi tamamlandı. Geniş kapsamlı paket, bu ay TBMM'ye sunulacak ve yasama süreci başlayacak. Takvim'den Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre paket, kamu ve özel sektörü kapsayan geniş bir model sunuyor. Düzenlemenin, uzatılan doğum izninin yanı sıra annelere kademeli esnek çalışma, baba izninin güçlendirilmesi ve iş– aile dengesini destekleyen yeni teşvikleri de içermesi bekleniyor.

AA, fotoğrafAA, fotoğraf

ÖZEL SEKTÖRÜ DE KAPSIYOR
Düzenlemeyle özel sektör çalışanlarının babalık izni memurlar gibi 10 gün olacak. Düzenleme, memur, işçi, askerî personel, hâkim-savcı, KİT personeli ve akademisyenler dahil çalışma hayatındaki tüm kadınları kapsayacak. Taslak düzenleme ile farklı personel rejimlerindeki izin süreleri eşitlenerek, çalışma hayatındaki tüm kadınların analık izninden eşit ve genişletilmiş şekilde yararlanması hedefleniyor. Koruyucu aile olan memur, işçi ve askeri personele ilk kez izin tanınacak.

AA, fotoğrafAA, fotoğraf

6 AY DOĞUM İZNİ
Türkiye'de doğurganlık hızının 1.48'e kadar gerilemesinin ardından hükümet, nüfus artışını destekleyecek adımlara hız verdi. Doğurganlık hızının artırılması için en kritik adımlardan biri de doğum izni olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı düzenleme tamamlandı. Halihazırda 16 hafta olan doğum izni 24 haftaya (6 ay) çıkarılacak.

AA, fotoğrafAA, fotoğraf

BABALIK İZNİ ARTIYOR
Bu değişikliğin yıl bitmeden Meclis'e sunulması bekleniyor. Doğum iznini artıracak yasal düzenlemenin bütçe mesaisi sonrasında, yeni yılın ilk günlerinde kanunlaşması da söz konusu. Düzenleme kapsamında özel sektörde babalık izni de artacak. Halihazırda memurlar 10, özel sektör çalışanları 5 gün babalık izni kullanabiliyor. Düzenlemeyle özel sektör çalışanlarının babalık izni memurlar gibi 10 gün olacak. Projeksiyona göre, Türkiye'de 1.48'e gerileyen nüfus artış hızı kısa vadede 1.42'ye düşecek. Bu oran çalışan kadınlarda 1.38, ev hanımlarında ise 1.78.

AA, fotoğrafAA, fotoğraf

EMEKLİLİK VE VERGİ İSTİSNASI
Hükümet kaynakları ev hanımlarındaki nüfus artış hızının, nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2.1'in altında kaldığına dikkati çekiyor. Bu alanda teşvik sağlanması adına ev kadınına emeklilik, vergi istisnası gibi enstrümanların da devreye alınması hükümetin gündeminde olacak. Çalışan annelerin nüfus artış hızını yukarıya çekmek için ise mahalle tipi kreşlerin, çocuk bakım desteklerinin artırılması seçenekleri masada yer alıyor. AK Parti'nin araştırmasına göre, nüfusun neredeyse yüzde 20'sinin tek yaşıyor. Taslak düzenleme ile farklı personel rejimlerindeki izin süreleri eşitlenerek, çalışma hayatındaki tüm kadınların analık izninden eşit ve genişletilmiş şekilde yararlanması hedefleniyor.

AA, fotoğrafAA, fotoğraf

KORUYUCU AİLELERE İLK KEZ İZİN GELİYOR
Taslak çalışmada, koruyucu aile olan memur, işçi ve askeri personele ilk kez izin hakkı tanınacak. Düzenleme ile üç yaşından küçük bir çocuğa koruyucu aile olan memur, işçi ve askeri personel için 10 günlük koruyucu aile olma izni verilmesi öngörülüyor. Mevcut mevzuatta koruyucu ailelere yönelik herhangi bir izin bulunmuyordu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
81 ilde adli emanetlerde sıkı denetim! Bakan Tunç talimatı verdi
AK Parti'nin komisyon raporunda "Eve dönüş düzenlemesi" de yer alacak! Bahçeli ne dedi? Kandil'deki sabotajcı kafa ne diyor?
Türk Telekom
Başkan Erdoğan açıkladı: Engelsiz Türkiye Yüzyılı için ikinci eylem planı geliyor | Başkan'a özel teşekkür: Sizin sayenizde
D&R
"Eurovision'da İsrail varsa biz yokuz" dediler! Ülkeler peş peşe yarışmadan çekildi
İdefix
Davaya adanan ömre büyük onur! Mütefekkir Sadık Albayrak'a Yılın Fikir Adamı Ödülü
Milyoner’de altın sorusu gündem oldu: Çeyrek altın gerçekte kaç gram?
"Savaşı kıyılarımıza taşımayın" mesajı! Rusya ve Ukrayna misyonları Dışişleri'ne çağırıldı | TBMM'den 7 kanun teklifi
Türkiye Kupası grupları belli oluyor! Kura çekimi ne zaman ve saat kaçta?
Türk Telekom'a Dijital Erişilebilirlik ödülü! Başkan Erdoğan tarafından takdim edildi
Galatasaray'dan Ademola Lookman için astronomik teklif! Bonservisi duyurdular
Çöp poşetinde 154 milyon! Soygunun detaylarına TAKVİM ulaştı! İşte Erdal Timurtaş'ın adliyeden kaçış anı
Sokakta provokasyon: 'Kendine Muhabir' isimli Hasan Köksoy ve Halil Kürklü gözaltına alındı! Arif Kocabıyık hakkında soruşturma
Başkan Erdoğan kabul etti! Başarılı sporcular Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
Galatasaray'da derbi sonrası yeni sayfa! Samsunspor maçının 11'i netleşti
CHP medyasında neler oluyor? Yılmaz Özdil Sözcü'yü karıştırdı! O kavga yine gündemde
Filoya yeni yıldız! Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi | Temelinde Berat Albayrak imzası var
Yeşilçam’ın 68’lik güzeli Itır Esen’in son halini gören dilini ısırdı