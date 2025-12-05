Annelere 6 ay doğum izni ev kadınlarına emeklilik için yeni reformlar yolda

AA, fotoğraf



BABALIK İZNİ ARTIYOR

Bu değişikliğin yıl bitmeden Meclis'e sunulması bekleniyor. Doğum iznini artıracak yasal düzenlemenin bütçe mesaisi sonrasında, yeni yılın ilk günlerinde kanunlaşması da söz konusu. Düzenleme kapsamında özel sektörde babalık izni de artacak. Halihazırda memurlar 10, özel sektör çalışanları 5 gün babalık izni kullanabiliyor. Düzenlemeyle özel sektör çalışanlarının babalık izni memurlar gibi 10 gün olacak. Projeksiyona göre, Türkiye'de 1.48'e gerileyen nüfus artış hızı kısa vadede 1.42'ye düşecek. Bu oran çalışan kadınlarda 1.38, ev hanımlarında ise 1.78.

AA, fotoğraf



EMEKLİLİK VE VERGİ İSTİSNASI

Hükümet kaynakları ev hanımlarındaki nüfus artış hızının, nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2.1'in altında kaldığına dikkati çekiyor. Bu alanda teşvik sağlanması adına ev kadınına emeklilik, vergi istisnası gibi enstrümanların da devreye alınması hükümetin gündeminde olacak. Çalışan annelerin nüfus artış hızını yukarıya çekmek için ise mahalle tipi kreşlerin, çocuk bakım desteklerinin artırılması seçenekleri masada yer alıyor. AK Parti'nin araştırmasına göre, nüfusun neredeyse yüzde 20'sinin tek yaşıyor. Taslak düzenleme ile farklı personel rejimlerindeki izin süreleri eşitlenerek, çalışma hayatındaki tüm kadınların analık izninden eşit ve genişletilmiş şekilde yararlanması hedefleniyor.