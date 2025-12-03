PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe'nin Nesyri'si derbi sonrası kredisini bitirdi

En-Nesyri, son G.Saray derbisinde bardağı taşırdı. 28 yaşındaki futbolcu ile ocak ayında yolların ayrılacağı öne sürüldü.

Giriş Tarihi :03 Aralık 2025
Fenerbahçe'nin Faslı forveti En-Nesyri, son oynanan Galatasaray derbisi ile kredisini tüketti. Sarı-Lacivertli yönetimin, forvet hattında farklı arayışlara yöneleceği ve ocak transfer döneminde En-Nesyri ile yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcu 7 tane derbi oynadı Sarı-Lacivertliler ile bunların 4'ü Galatasaray 3'ü Beşiktaş idi. Bu derbilerde En-Nesyri gol ve asist katkısı veremedi. Faslı yıldız 2024'ün yazında Fenerbahçe'ye 19,5 milyon euro bonservisle İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'dan transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olan En-Nesyri'nin kontratı 2029 yazının haziran ayında resmen sona erecek.


DOSTLUK RÜZGARLARI
Wolverhampton'dan takım arkadaşı olan Semedo ve Lemina derbi sonrası sosyal medyadan dostluk mesajları verdi. Semedo, "Günün sonunda her şey sevgi ve saygıdan ibaret, kardeşim" derken, Lemina da, "Sevgim aynı kalıyor, koca adam" ifadesini kullandı.

