Galatasaray ezeli rakibinin evinde uzun süredir kaybetmiyor

Sarı-Kırmızılılar, Kadıköy’deki son 9 maçın 8’inde yenilmedi. Bu maçların sadece 19 dakikasında skor olarak gerideydi... Son 4 maçtan ise 3 galibiyet çıkardı. Aslan evinde ise son 9 maçta 1 kez kazanabildi...

Giriş Tarihi :30 Kasım 2025
KADIKÖY'DE yarın oynanacak dev maçta psikolojik üstünlük Galatasaray'da... Sezonun gidişatını değiştirecek karşılaşma öncesi Sarı-Kırmızılılar'ın Kadıköy'de elde ettiği başarılı sonuçlar dikkatleri çekiyor. Bir dönem Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında müthiş bir üstünlüğü vardı. Bu da Sarı-Kırmızılılar üzerinde müthiş bir baskı oluşturuyordu. Galatasaray, 1331 gündür Kadıköy'de yenilmiyor. Kadıköy'de yerli teknik adamla alınan son mağlubiyet ise 10 yılı aşkın süre önce Hamza Hamzaoğlu döneminde. Cimbom, Kadıköy'deki son 9 maçın 8'ini kaybetmedi.

SADECE 1 BERABERLİĞİ VAR
BU karşılaşmalarda sadece 19 dakika yenik oynadı. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin evinde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin evinde rakibine karşı büyük bir üstünlük kuran Süper Lig lideri Galatasaray sahasında ise aynı başarıyı gösteremedi. Aslan, Fenerbahçe'ye karşı evinde son 9 maçta 1 kez kazanabildi.

