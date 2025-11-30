Galatasaray ezeli rakibinin evinde uzun süredir kaybetmiyor

KADIKÖY'DE yarın oynanacak dev maçta psikolojik üstünlük Galatasaray'da... Sezonun gidişatını değiştirecek karşılaşma öncesi Sarı-Kırmızılılar'ın Kadıköy'de elde ettiği başarılı sonuçlar dikkatleri çekiyor. Bir dönem Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında müthiş bir üstünlüğü vardı. Bu da Sarı-Kırmızılılar üzerinde müthiş bir baskı oluşturuyordu. Galatasaray, 1331 gündür Kadıköy'de yenilmiyor. Kadıköy'de yerli teknik adamla alınan son mağlubiyet ise 10 yılı aşkın süre önce Hamza Hamzaoğlu döneminde. Cimbom, Kadıköy'deki son 9 maçın 8'ini kaybetmedi.

SADECE 1 BERABERLİĞİ VAR

BU karşılaşmalarda sadece 19 dakika yenik oynadı. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin evinde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin evinde rakibine karşı büyük bir üstünlük kuran Süper Lig lideri Galatasaray sahasında ise aynı başarıyı gösteremedi. Aslan, Fenerbahçe'ye karşı evinde son 9 maçta 1 kez kazanabildi.