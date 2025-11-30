SON DAKİKA
Fenerbahçe derbiye 11’e 11 çıkmayı hedefliyor! Tedesco oyuncularını disiplin konusunda uyardı

Tedesco’nun oyuncularını “10 kişi kalmayın. 11’e 11 olursak maçı kazanırız” sözleriyle sert şekilde uyardığı ifade edilirken, özellikle Duran ve Oosterwolde ile gereksiz kart riskine karşı özel görüşeceği öğrenildi

Giriş Tarihi :30 Kasım 2025
FENERBAHÇE'de gözler yarın oynanacak Galatasaray derbisine çevrilirken, Samandıra'da kırmızı kart alarmı verildi. Sarı- Lacivertliler'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun, zorlu mücadele öncesi oyuncularına disiplin konusunda ciddi uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre; İtalyan teknik adam, takımın eksik kalma ihtimalinden endişe duyuyor. Tedesco'nun idmanlarda sık sık oyuncularını "10 kişi kalmayın. 11'e 11 olursak bu maçı kazanırız" sözleriyle motive ettiği aktarıldı. Özellikle agresif oyun yapılarıyla dikkat çeken Jhon Duran ve Oosterwolde ile özel görüşme yapılacağı belirtildi. Tedesco'nun iki oyuncusuna da derbinin atmosferine kapılmamaları ve gereksiz kartlardan uzak durmaları konusunda bire bir uyarılarda bulunacağı ifade edildi. Fenerbahçe cephesinde en büyük hedef, derbiyi hem mental hem de fiziksel olarak tam kadro tamamlayarak sahada üstünlük kurmak. Sarı-Lacivertliler'de hazırlıklar yüksek tempoda devam ederken, Tedesco'nun disiplin vurgusu takım içerisinde de karşılık bulmuş durumda.

