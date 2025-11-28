Tedesco’dan beraberlik açıklaması: 2. yarıdan memnunum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 1-1 sona eren Ferencvaros karşılaşmasının ardından mücadeleyi değerlendirdi. Dengeli bir oyun ortaya koyduklarını belirten Tedesco, özellikle 2. yarıdaki performanstan memnun olduğunu ifade etti. "İlk yarı maç ortadaydı. İki takım da dengeli bir oyun sergiledi. Eksik oyuncularımız var.

Orta sahada biraz etkisizdik" dedi. Maçın genel gidişatını değerlendiren Tedesco, "İlk yarı maç ortadaydı. İki takım da dengeli bir oyun sergiledi. Eksik oyuncularımız var. Orta sahada biraz etkisizdik" dedi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü büyük ölçüde ele geçirdiklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam "İkinci yarıdaki oyundan memnunum. Golü yedik ama dengeyi sağladık. Maçı kazanabilirdik" ifadelerini kullandı

Tedesco maç sonrası beraberliğe rağmen takımının iyi oynadığını söyledi.