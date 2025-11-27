PODCAST CANLI YAYIN
Samsunspor Breidablik deplasmanında galibiyet peşinde!

SAMSUNSPOR, UEFA Konferans Ligi’nin 4. haftasında bugün deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaşacak. Lougardalsvöllur Stadı’ndaki karşılaşma, TSİ 23.00’da başlayacak.

Giriş Tarihi :27 Kasım 2025
SAMSUNSPOR, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında bugün deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaşacak. Lougardalsvöllur Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 23.00'da başlayacak. Müsabakayı Ukraynalı hakem Denys Shurman yönetecek. UEFA Konferans Ligi'nde topladığı 9 puanla averajla lider konumda bulunan Kırmızı-Beyazlı ekip, Breidablik karşısında da galibiyet alarak liderliğini sürdürmek istiyor. Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka ile PFDK'dan 45 günlük hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, Breidablik müsabakasında forma giyemeyecek.


TEK HEDEFİMİZ GALİBİYET


SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, Breidablik ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, "İç sahada etkili oynayan bir takımla karşılaşacağız. Zor bir maç olacak ama biz iyi hazırlandık. Galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. Etkili bir oyun ve iyi bir mücadeleyle istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Alman çalıştırıcı, Konferans Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili, "İyi takımların yer aldığı bir turnuvada yarışıyoruz. İsteğimiz tabii ki gidebileceğimiz yere kadar gitmek ancak biz maç maç bakıyoruz. İlk hedefimiz ilk 8 içinde yer almak. Bunu başarıp bu kupada daha da ileriye gitmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

