Manchester United Zeki Çelik için Roma’ya resmen girişim başlattı!

SERIE A ekibi Roma'da forma giyen Zeki Çelik ile ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Team- Talk'ta yer alan haberde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zeki Çelik için resmi girişimlere başladığı öne sürüldü. Milli oyuncuya ayrıca Arsenal, Liverpool, Manchester City ve Chelsea'nin de ilgi gösterdiği belirtildi. Piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki sağ bek bu sezon takımıyla çıktığı 16 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi

