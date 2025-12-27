PODCAST CANLI YAYIN

27 Aralık altın ne kadar? Hafta sonu altın fiyatları canlı tablo

Sarı metalde yaşanan son gelişmeler birikimini altın yönünde değerlendiren yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları özellikle alış ve satış grafikleri üzerinden anbean izlenirken, “27 Aralık itibarıyla altın fiyatları ne durumda?” sorusu öne çıkıyor. Peki gram altın, çeyrek ve yarım altın kaç TL oldu? İşte piyasada son durum...

Altın piyasasında güncel tablo birikimini sarı metalde değerlendirenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Küresel ve yerel piyasalardaki hareketlilikle birlikte altın fiyatları yön arayışını sürdürürken yatırımcılar alım-satım seviyelerini yakından izliyor. İşte son rakamlar...

27 Aralık Cumartesi günü altın fiyatları ne kadar?

Alış / satış listesi:

Gram Altın (TL/Gr)
Alış: 6.249,70 TL
Satış: 6.250,52 TL

22 Ayar Bilezik
Alış: 5.740,32 TL
Satış: 5.778,91 TL

Ons Altın
Alış: 4.530,88 $
Satış: 4.531,47 $

Altın ($/kg)
Alış: 144.943,00 $
Satış: 144.962,00 $

Altın (Euro/kg)
Alış: 170.956,00 €
Satış: 170.979,00 €

Cumhuriyet Altını
Alış: 40.422,00 TL
Satış: 41.235,00 TL

Yarım Altın
Alış: 20.198,00 TL
Satış: 20.713,00 TL

Çeyrek Altın
Alış: 10.109,00 TL
Satış: 10.360,00 TL

Reşat Altını
Alış: 40.454,47 TL
Satış: 41.267,95 TL

Kulplu Reşat Altını
Alış: 40.456,69 TL
Satış: 41.270,20 TL

22 Ayar Altın (TL/Gr)
Alış: 5.736,51 TL
Satış: 6.003,76 TL

18 Ayar Altın (TL/Gr)
Alış: 4.562,28 TL
Satış: 4.562,88 TL

14 Ayar Altın (TL/Gr)
Alış: 3.471,39 TL
Satış: 4.621,52 TL

Kapalıçarşı Ziynet 2.5
Alış: 100.866,93 TL
Satış: 102.497,72 TL

Kapalıçarşı Beşli Altın
Alış: 204.255,53 TL
Satış: 208.277,39 TL

Gremse Altın
Alış: 100.866,93 TL
Satış: 103.191,98 TL

Ata Altın
Alış: 41.607,61 TL
Satış: 42.665,31 TL

Tam Altın
Alış: 40.346,77 TL
Satış: 41.150,56 TL

Külçe Altın ($)
Alış: 146.250,00 $
Satış: 146.350,00 $

Has Altın
Alış: 6.218,45 TL
Satış: 6.219,26 TL

Hamit Altın
Alış: 40.454,47 TL
Satış: 41.267,95 TL

Canlı altın fiyatları

Canlı döviz kuru

