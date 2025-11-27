Kenan Yıldız Juventus’un Bodo Glimt zaferinde fark yarattı!

Juventus Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Bodo Glimt'i 3-2 yenerken milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 46'da oyuna dahil olup 48'de skoru 1-1'e getiren golün asistini yaptı. Kenan Yıldız ayrıca etkili performansıyla maçın oyuncusu seçildi. Milli futbolcu maç sonrası kendisini tebrik edip "Aferin Kenan, bu akşam fark yarattın" diyen İtalyan efsane Del Piero'ya da "Çok teşekkür ederim. Gol ya da asist düşünmüyorum, takım için odaklanıyorum. Takıma yardım ettiğim için mutluyum. Bu galibiyet önemliydi" yanıtını verdi.

