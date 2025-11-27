Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde Ferencvaros’u ağırlıyor: Eksiklere rağmen hazır!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından evinde Nice ve Stuttgart'ı mağlup ederken, deplasmanda Viktoria Plzen ile berabere kaldı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, geride kalan 4 maçta elde ettiği 7 puanla 15. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues, maç kadrosunda yer alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra tedavileri devam eden Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski de takımlarını yalnız bırakacak. Kanarya taraftarı önünde kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk 8 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

KADIKÖY'DE GEÇİT YOK

Fenerbahçe Ferencvaros maçıyla bu sezon Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de 3. iç saha maçına çıkacak. Sarı-Lacivertliler daha önce evlerinde oynadığı Nice ve Stuttgart maçlarında rakiplerini puansız göndermeyi başarmıştı. Kanarya evinde 2 maçta 3 gol atarken 1 gol yedi.

GİMENEZ İDDİASI

Ara transferde forvet takviyesi yapması beklenen Sarı-Lacivertliler'in Milan'ın Meksikalı golcüsü Santiago Gimenez'i gündemine aldığı öne sürüldü. Brentford ve Sunderland'in da ilgilendiği 24 yaşındaki oyuncu için ocak ayında teklif yapılması bekleniyor

Ocak ayında Faslı golcüsü Youssef En Nesyri ile yollarını ayırıp bir forvet takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Calcio Mercato'da yer alan haberde Fenerbahçe'nin Milan'ın Meksikalı forveti Santiago Gimenez'in durumunu yakından takip ettiğini öne sürüldü. Haberde Milan'ın da oyuncuyla yollarını ayırmak istediği belirtilirken futbolcuyla İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford ve Sunderland'in de ilgilendiği belirtildi. Sarı-Lacivertliler'in 24 yaşındaki futbolcu için devre arasında Milan'la temasa geçip teklif yapacağı da gelen bilgiler arasında. Milan'ın şubat ayında 30 milyon euro ödeyerek Feyenoord'dan kadrosuna kattığı Santiago Gimenez İtalyan ekibinde bu sezon 11 maçta forma giydi. Yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asiste imza attı. İtalyan deviyle 2029 yılına kadar kontratı bulunan Gimenez'e güncel verilere göre 25 milyon euro değer biçiliyor.

5 MILYAR TL'LIK HAMLE



Fenerbahçe Futbol AŞ, 1 milyar 250 milyon lira olan şirket sermayesini, nakit bedelli olarak 6 milyar 250 milyon liraya çıkarma kararı aldı. Sermaye artırımından gelen paranın yüzde 70'i finansal borç ödemeleri, yüzde 20'si futbolcu aile ödemeleri, yüzde 10'u da vergi borcu ödemeleri için kullanılacak.



EKSİKLER PROBLEM DEĞİL BİZ HAZIRIZ



FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ferencvaros maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İyi bir takımla oynayacaklarını belirten İtalyan teknik adam, "İyi savunmamız gerekiyor. İşin kaynağına baktığınız zaman bu ortaları engellemek gerekiyor. Ceza sahasında adam adama oynamamız gerekiyor. Topu nasıl uzaklaştırmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor" diye konuştu. Tedesco takımdaki cezalı ve sakat oyuncular ile ilgili de "Bizim için cezalı oyuncular olması zor olmayacak. Tüm oyuncularım eşit, tüm oyuncularım aynı. Her maç başka oyuncuya sıra geliyor. Kadro kurarken yeni yüzler görmekten mutlu oluyorum. Eksikler problem değil, biz hazırız" ifadelerini kullandı.



SKRİNİAR'IN PARTNERİ YİĞİT EFE



SARI kart cezası bulunan Jayden Oosterwolde ve sakatlığı olan Çağlar Söyüncü'nün yerine genç futbolcu Yiğit Efe Demir'in oynayacağını açıklayan Tedesco, "Efe oynayacak. Onun sırası geldi. Kendisi iyi bir futbolcu. Aynı zamanda çok akıllı. Karagümrük'te çok iyi mücadele etti. İyi bir karaktere sahip. Yarın bir hata yaparsa ben onu affedeceğim. Kafasının özgür olması ve Fenerbahçe'de olduğu için keyif alması gerekiyor" şeklinde konuştu.



HAZIRLIKLAR TAMAM

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski, idmanda yer almadı. Isınma koşuları ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular, antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktiği üzerine çalıştı.



ZOR BİR MAÇ OLACAK

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Macar takımı Ferencvaros'un kendilerine zorluk çıkarabileceğini söyledi. Kerem, "Ferencvaros çok etkili bir takım. Hem savunma hem hücumda etkili oyunculara sahip. Bireysel olarak öne çıkan oyuncuları var. Beni zorlayacak diyemem ama takım olarak zorlanacağımız güzel bir maç olacak. Blokları kapatabilen zorlu bir takip. Bize sıkıntı çıkarabilecek bir takım. Yarın (bugün) yüzde 100'müzle sahaya çıkacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.



AVRUPA'DA 295. RANDEVU



UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan'ın Ferencvaros ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 295. maçına çıkacak. Sarı- Lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 294 müsabakada 116 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 63 maçta rakipleriyle yenişemedi. Sarı-Lacivertliler, Avrupa kupalarında rakip fileleri 401 kez havalandırırken kalesinde 416 gol gördü.