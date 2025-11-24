Sarı-kırmızılı taraftarların gündemi arka adale problemi

SON haftalarda yaşanan arka adale sakatlıkları dikkat çekmeye başladı. Galatasaray'da son 1.5 ay içinde 6 futbolcunun toplam 7 kez aynı bölgeden sakatlık yaşadığı belirtilirken, bu durum Sarı-Kırmızılı camiada endişe yarattı. Takımda Singo'nun iki kez, Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Mario Lemina ve İlkay Gündoğan'ın ise birer kez arka adale problemi nedeniyle takımdan uzak kaldığı aktarıldı. Peş peşe gelen sakatlıklar, Cimbom'un idmanlarında hazırlık süreçlerine ve maç temposuna yönelik soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Art arda yaşanan benzer sakatlıklar sonrası, kulüp çevrelerinde ve taraftarlar arasında iki temel soru gündeme oturdu: "Oyuncular yeterli seviyede idman yapmıyor mu? Yoğun maç temposu futbolcuların yükünü mü artırıyor?" Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada konuyu geniş kapsamlı şekilde tartışmaya başladı. Kimi taraftarlar teknik ekibin antrenman planlamasını eleştirirken, kimileri ise sezondaki sıkışık fikstürün doğal bir sonucu olduğunu savunuyor. Sakat futbolcuların durumu ve kulübün atacağı adımlar merakla beklenirken, Sarı-Kırmızılılar'daki arka adale problemi sezonun en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiş durumda.



YUSUF'UN BİLETİ KESİLDİ



GALATASARAY forması giyen Yusuf Demir, Gençlerbirliği ile oynanan maçta sonradan oyuna dahil oldu ve devre arasında oyundan çıktı! Yusuf Demir, oyunda kaldığı süreçte etkisiz bir görüntü ortaya koydu. Genç futbolcu, etkisiz görüntüsü ile taraftarların tepkisini çekti. Öte yandan Teknik Direktör Okan Buruk'un, 22 yaşındaki futbolcunun performansını beğenmediği ve takımdan göndermek istediği öğrenildi. Cimbom, Yusuf Demir'i 2022 yazında Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Genç sağ kanadın, ocak ayında ya kiralık olarak ya da bonservisiyle takımdan gönderilmesi planlanıyor.



KRİZİN SEBEBİ BU MU?



GALATASARAY Avrupa'da oyuncu başına en yüksek sprint mesafesini kat eden ekip. Cimbom, patlayıcı koşulara dayalı bir fiziksel profil sergiliyor. Bu performasın yaşanan sakatlık krizinin nedeni olabileceği ise tartışmaları beraberinde getirdi



TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI



TURKUVAZ Medya Spor Zirvesi'nde "Yılın En İyi Ön Libero" ödülüne layık görülen G.Saraylı Torreira, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Torreira, aldığı ödülle çekilen fotoğrafını paylaşarak teşekkür mesajı yayımladı



ELDE 14 FUTBOLCU KALDI



Avrupa maçı öncesi sakatlık ve cezalar Aslan'ın kadrosunu 18 futbolcuya düşürdü. Bu futbolcuların 4'ü kaleci. Kadrodaki bu daralma zorlu maçlar öncesi Buruk'un elini kolunu bağlıyor



GALATASARAY, yarın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı konuk etmeye hazırlanırken ciddi bir kadro sıkıntısıyla karşı karşıya. Sarı-Kırmızılı ekipte toplam 10 futbolcunun forma giyemeyecek olması Teknik Direktör Okan Buruk'un elini bir hayli zorluyor. Cimbom'da şu anda sakat futbolcular Lemina, Singo, Osimhen, Jakobs, Yunus, Kaan Ayhan, Berkan. Cezalılar ise Eren Elmalı ve Metehan, Bu eksikler nedeniyle Galatasaray'ın maç günü elinde sadece 17 futbolcu kalıyor. Üstelik bu 17 oyuncunun 4'ü kaleci. Yani Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen, Enes Emre Büyük. Bu tablo, Okan Buruk'un maç planlamasını büyük ölçüde etkilerken, sahaya nasıl bir kadro ve dizilişle çıkılacağı tam bir belirsizliğe dönüşmüş durumda.



SİNGO 1.5 AY YOK



GALATASARAY'a Wilfried Singo'dan kötü haber geldi. Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen başarılı futbolcunun sahalardan 1.5 ay uzak kalacağı belirtildi. Öte yandan Galatasaray, Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini açıkladı.