Fenerbahçe deplasmanda GS Çağdaş’ı devirdi: Kadınlar Ligi’nde 6. galibiyetini aldı

KADINLAR Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, GS Çağdaş'ı deplasmanda 75-71 yenerek arka arkaya 6. galibiyetini aldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan zorlu karşılaşmanın ilk periyodunu Sarı-Lacivertliler 21-15 önde kapattı. Devre de Kanarya'nın 42-29 üstünlüğüyle sonuçlandı. 3. periyotta Galatasaray farkı 6 sayıya kadar indirdi: 51-57. Oyunun son periyodunda Fenerbahçe üstünlüğünü koruyarak maçtan 75-71 galip ayrıldı. Ligde diğer sonuçlar şöyle: Beşiktaş- Emlak Konut: 70-99, BOTAŞ-Kocaeli: 144- 91, Melikgazi-Nesibe Aydın: 73-81.

