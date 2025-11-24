PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe deplasmanda GS Çağdaş’ı devirdi: Kadınlar Ligi’nde 6. galibiyetini aldı

KADINLAR Basketbol Ligi’nde Fenerbahçe, GS Çağdaş’ı deplasmanda 75-71 yenerek arka arkaya 6. galibiyetini aldı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan zorlu karşılaşmanın ilk periyodunu Sarı-Lacivertliler 21-15 önde kapattı. Devre de Kanarya’nın 42-29 üstünlüğüyle sonuçlandı. 3. periyotta Galatasaray farkı 6 sayıya kadar indirdi: 51-57. Oyunun son periyodunda Fenerbahçe üstünlüğünü koruyarak maçtan 75-71 galip ayrıldı. Ligde diğer sonuçlar şöyle: Beşiktaş- Emlak Konut: 70-99, BOTAŞ-Kocaeli: 144- 91, Melikgazi-Nesibe Aydın: 73-81.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Kasım 2025
Fenerbahçe deplasmanda GS Çağdaş’ı devirdi: Kadınlar Ligi’nde 6. galibiyetini aldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KADINLAR Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, GS Çağdaş'ı deplasmanda 75-71 yenerek arka arkaya 6. galibiyetini aldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan zorlu karşılaşmanın ilk periyodunu Sarı-Lacivertliler 21-15 önde kapattı. Devre de Kanarya'nın 42-29 üstünlüğüyle sonuçlandı. 3. periyotta Galatasaray farkı 6 sayıya kadar indirdi: 51-57. Oyunun son periyodunda Fenerbahçe üstünlüğünü koruyarak maçtan 75-71 galip ayrıldı. Ligde diğer sonuçlar şöyle: Beşiktaş- Emlak Konut: 70-99, BOTAŞ-Kocaeli: 144- 91, Melikgazi-Nesibe Aydın: 73-81.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! Hangi formüller masada?
İmamoğlu Suç Örgütü iş adamlarını haraca bağladı: 203 milyonluk hakediş rüşveti!
D&R
TOGG T10F İstanbul-İzmir testinde 480 km tek şarjla tamamladı: Performans ve teknoloji farkıyla dikkatleri üzerine çekti!
Başkan Erdoğan Barış için her şeyi seferber ettik diyerek duyurdu: Putin’le görüşeceğim | Özgür Filistin yoksa küresel barış yok!
Katil İsrail Beyrut’un güney banliyölerini bombaladı
İdefix
Karadeniz’de 5 gollü vurgun! Rizespor - Fenerbahçe: 2-5 | MAÇ SONUCU
Kim Milyoner Olmak İster’de güldüren anlar: Sakarya’da Japon’u nerede buldun?
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİM’e konuştu: İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı
Kartal’da yine hüsran! Beşiktaş - Samsunspor: 1-1 | MAÇ SONUCUI
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan G20 Zirvesi’nde peş peşe kritik temaslar! Macron ve Meloni ile gündem Gazze... Sonuç bildirisi kabul edildi
Trump’tan Kiev ve Biden’a sert çıkış: Bu savaş güçlü liderlikle asla çıkmazdı
Borsada büyük vurgun: 73 milyonluk tuzak deşifre edildi
Diyarbakır’da zehir tacirlerine ağır darbe: 555 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Ekosistem hala canlı! İBB’yi Silivri’deki gizli komuta masası yönetiyor: Özgür Özel her perşembe İmamoğlu’ndan talimat alıyor
Terörsüz Türkiye tereddütsüz süreç! İmralı’ya gidecek vekillerin çantasında YPG var: Öcalan’dan yeni çağrı gelir mi?
Böcek ailesi faciasında temizlikçi otel odasındaki gördüklerini anlattı: Zehir geçmişten çıktı!
Fenerbahçe’ye forvetin kralı! Transferde kritik tarih