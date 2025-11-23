SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray'da sakatlar kervanına Lemina ve Singo da eklendi

Sarı-Kırmızılı takımda Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Jakobs ve Berkan Kutlu’nun ardından sakatların sayısı 7’ye çıktı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Kasım 2025
Galatasaray’da sakatlar kervanına Lemina ve Singo da eklendi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

GALATASARAY revire döndü... Bir süredir sakatlıklarla boğuşan bu nedenle kadroda zaafiyet oluşan Sarı-Kırmızılılar'da şanssızlıklar bir türlü sona ermiyor. Takımın en büyük yıldızı Victor Osimhen başta olmak üzere Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Jakobs ve Berkan Kutlu sakatlıklar nedeniyle takımdan uzak kaldı. Durum böyleyken Gençlerbirliği maçında da Lemina ve Singo da sakatlanarak şok üstüne şok yaşattı. Cimbom'da böylece sakat oyuncuların sayısı bir anda 7'ye yükseldi. Maçın 15. dakikasında karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mario Lemina sakatlık yaşadı ve kendisini bir anda yere bıraktı. Yıldız oyuncu tedavisi sonrası oyuna devam edemedi. Lemina'nın yerine Yusuf Demir oyuna dahil oldu. Bu arada maçın 40. dakikasında Singo da sakatlanarak oyundan çıktı. Bu oyuncunun yerine Icardi oyuna dahil oldu. 2 oyuncunun kesin durumu bugünkü kontrol sonrası netleşecek


UNİON, BRUGGE'Yİ 2-0'LA GEÇTİ


GALATASARAY'IN salı günü Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Belçika takımı Union SG, Promise David ve Raul Florucz'un golleriyle Cercle Brugge'yi 2-0 yendi. Ancak bu maçta savunma oyuncusu Leysen sakatlandı. Leysen'in G.Saray maçında oynama ihtimalinin az olduğu öğrenildi.


GÜNAY 12 MAÇ SONRA ONBİRDE


Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçında kadroda sürprize imza attı ve kalede Günay Güvenç'e yer verdi. Sarı-Kırmızılı takımın tecrübeli oyuncusu böylece 12 resmi maçın ardından kaleyi korudu. Muslera'nın 14 yıl sonra takımdan ayrılmasıyla kaleye geçen Günay ligin ilk 4 haftasında forma giymiş ardından kulübeye çekilmişti.


BARIŞ ALPER'DEN MUHTEŞEM DÖNÜŞ


Galatasaray'da sezon başından beri beklenen performansı sergileyemeyen bu nedenle sürekli eleştirilen yıldız oyuncu Gençlerbirliği karşısında performansıyla alkışlandı. Maçtan önce Sarı-Kırmızılı taraftarların ekstra coşku gösterdiği yıldız oyuncu tribün kenarına gelerek taraftarı alkışladı. Gençlerbirliği maçına büyük hırsla çıkan Barış Alper Yılmaz oyuna ilk 11'de başlarken takımının 2. golünü kaydetti. Maç boyunca 5 şut atan Galatasaraylı oyuncu bunların 3'ünde başarı sağladı. 1 şutu direkten dönen Barış Alper Yılmaz 80'de oyundan çıktı.


HER GALİBİYET MUTLULUK


Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Gençlerbirliği maçı sonrası, "Her galibiyet bir mutluluk. Maça şanssız başladık. Direkten dönenler var. Devre arasına 3-0 galip girebilirdik. Devre arası oyuncularıma sakin kalmalarını söyledim" ifadesini kullandı.

11 KIŞIYSEK SORUN YOK
Başarılı oyuncu dönecek oyunculara bakacaklarını ifade ederek, "11 kişi olduğumuz sürece sıkıntı yaşamayacağız. Biz hem salı hem pazar gününe en iyi şekilde çıkacağız. Bizim için şanssız bir dönem oluyor" diye konuştu.


İSTANBUL'DA AFLARI YOK


G.Saray Gençlerbirliği'ni devirirken evinde oynadığı maçlarda başkent ekibine karşı 35. galibiyeti elde etmiş oldu. Bu arada Galatasaray dünkü sonuçla birlikte Gençlerbirliği'ne karşı evindeki son 8 maçı da kazandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ekosistemin rüşvet ağı deşifre oldu! 232 milyon TL ve 10 araç skandalı ortaya çıktı
Erken emeklilikte borçlanma farkı belli oldu!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi 2. Oturumu’nda konuştu: İsrail’in yıkımı Gazze’yi 70 yıl geri götürdü
CHP’li Mansur Yavaş masal anlatmaya devam ediyor: Şimdi sıra bedava ulaşım yalanında!
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye ağır eleştiri: Hesap vermekten kaçmayın
Türkiye diplomasisi kazandı: COP31 Türkiye’de
Kaostan zafere! Galatasaray - Gençlerbirliği: 3-2 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi’nde! Liderlerle aile fotoğrafı: Peş peşe kritik temaslar
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda ifadeler ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı’ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni: Konu konser vurgunu!
Trump’ın elçisinden Ukrayna’ya ültimatom! Kiev’den cevap geldi
Başkan Erdoğan’dan G20’ye adil olun çağrısı! Küresel ticarette değişiklik şart
CHP’de İmralı krizi: Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin diyerek istifa etti
Fenerbahçe’den golcü operasyonu! Transferde bomba patlayacak
Trump baskısına rağmen G2’de bildiri kabul edildi! Kamera krizi: Açık olduğunu fark edince...
Fenerbahçe kritik virajda! Rizespor maçının 11’inde sürpriz tercih
CHP’li İBB’nin ilk icraatı veri hırsızlığı oldu: İstanbul Senin değil!
Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti! Sergen Yalçın’dan orta saha kararı
Soros Avrupa’dan kovuluyor! Macaristan fitili ateşledi Bulgaristan soruşturma başlattı | Romanya’dan suikast iddiası
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in müthiş değişimi gündemde: Son hali olay oldu!