Galatasaray’da sakatlar kervanına Lemina ve Singo da eklendi

GALATASARAY revire döndü... Bir süredir sakatlıklarla boğuşan bu nedenle kadroda zaafiyet oluşan Sarı-Kırmızılılar'da şanssızlıklar bir türlü sona ermiyor. Takımın en büyük yıldızı Victor Osimhen başta olmak üzere Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Jakobs ve Berkan Kutlu sakatlıklar nedeniyle takımdan uzak kaldı. Durum böyleyken Gençlerbirliği maçında da Lemina ve Singo da sakatlanarak şok üstüne şok yaşattı. Cimbom'da böylece sakat oyuncuların sayısı bir anda 7'ye yükseldi. Maçın 15. dakikasında karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mario Lemina sakatlık yaşadı ve kendisini bir anda yere bıraktı. Yıldız oyuncu tedavisi sonrası oyuna devam edemedi. Lemina'nın yerine Yusuf Demir oyuna dahil oldu. Bu arada maçın 40. dakikasında Singo da sakatlanarak oyundan çıktı. Bu oyuncunun yerine Icardi oyuna dahil oldu. 2 oyuncunun kesin durumu bugünkü kontrol sonrası netleşecek



UNİON, BRUGGE'Yİ 2-0'LA GEÇTİ



GALATASARAY'IN salı günü Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Belçika takımı Union SG, Promise David ve Raul Florucz'un golleriyle Cercle Brugge'yi 2-0 yendi. Ancak bu maçta savunma oyuncusu Leysen sakatlandı. Leysen'in G.Saray maçında oynama ihtimalinin az olduğu öğrenildi.



GÜNAY 12 MAÇ SONRA ONBİRDE



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçında kadroda sürprize imza attı ve kalede Günay Güvenç'e yer verdi. Sarı-Kırmızılı takımın tecrübeli oyuncusu böylece 12 resmi maçın ardından kaleyi korudu. Muslera'nın 14 yıl sonra takımdan ayrılmasıyla kaleye geçen Günay ligin ilk 4 haftasında forma giymiş ardından kulübeye çekilmişti.



BARIŞ ALPER'DEN MUHTEŞEM DÖNÜŞ



Galatasaray'da sezon başından beri beklenen performansı sergileyemeyen bu nedenle sürekli eleştirilen yıldız oyuncu Gençlerbirliği karşısında performansıyla alkışlandı. Maçtan önce Sarı-Kırmızılı taraftarların ekstra coşku gösterdiği yıldız oyuncu tribün kenarına gelerek taraftarı alkışladı. Gençlerbirliği maçına büyük hırsla çıkan Barış Alper Yılmaz oyuna ilk 11'de başlarken takımının 2. golünü kaydetti. Maç boyunca 5 şut atan Galatasaraylı oyuncu bunların 3'ünde başarı sağladı. 1 şutu direkten dönen Barış Alper Yılmaz 80'de oyundan çıktı.



HER GALİBİYET MUTLULUK



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Gençlerbirliği maçı sonrası, "Her galibiyet bir mutluluk. Maça şanssız başladık. Direkten dönenler var. Devre arasına 3-0 galip girebilirdik. Devre arası oyuncularıma sakin kalmalarını söyledim" ifadesini kullandı.

11 KIŞIYSEK SORUN YOK

Başarılı oyuncu dönecek oyunculara bakacaklarını ifade ederek, "11 kişi olduğumuz sürece sıkıntı yaşamayacağız. Biz hem salı hem pazar gününe en iyi şekilde çıkacağız. Bizim için şanssız bir dönem oluyor" diye konuştu.



İSTANBUL'DA AFLARI YOK



G.Saray Gençlerbirliği'ni devirirken evinde oynadığı maçlarda başkent ekibine karşı 35. galibiyeti elde etmiş oldu. Bu arada Galatasaray dünkü sonuçla birlikte Gençlerbirliği'ne karşı evindeki son 8 maçı da kazandı.