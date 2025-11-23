Fenerbahçe forvet listesine Belçikalı yıldızı da ekledi: Yeni aday Lukaku!

Fenerbahçe, ocak transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için santrfor arayışlarını hızlandırdı. En- Nesyri'den beklenen verimi alamayan Sarı- Lacivertliler, daha önce Polonyalı süper golcü Robert Lewandowski ve Norveçli yıldız Alexander Sörloth'u gündemine alırken, son olarak Napoli'nin yıldız golcüsü Romelu Lukaku'nun da listeye eklendiği ileri sürüldü. Kanarya'da hedef: Bitirici golcü. Napoli'de bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyen 32 yaşındaki Belçikalı forvetin, 1 Aralık'ta sahalara dönmesi bekleniyor.

MILLI FORMA ILE 89 GOL ATTI

Fiziksel gücü ve 1.91'lik boyuyla dikkat çeken Lukaku'nun güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Deneyimli golcünün sözleşmesi ise 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek. Belçika Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden olan Lukaku, milli formayla çıktığı 124 maçta 89 gol atarak ülke futboluna katkı yaptı. Geçen yıl Napoli'nin Serie A'daki şampiyonluğunda yıldız forvet, aktifti. Fener'in radarına girmesi, transfer dönemine yönelik beklentileri artırdı.



23 MAÇIN 13'Ü KANARYA'NIN



FENERBAHÇE, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar deplasmanda 23 maç oynadı. Rize'deki 13 maçta galip gelen Fenerbahçe, 5'er mağlubiyet ve beraberlik yaşarken rakibine 52 gol attı. Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçlarda taraftarına 25 gol sevinci yaşattı.



FENER RİZE'YE HAZIR



RİZESPOR ile bugün oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları bugün Samandıra'da yapılan idmanla tamamlandı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenmanda, dar alanda yapılan çift kale maçlar yapıldı.



OOSTERWOLDE TEHLİKESİ



KAYSERİSPOR karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Nelson Semedo, bugünkü Rizespor maçında forma giyemeyecek. Bu müsabaka öncesi Sarı- Lacivertliler'de Jayden Oosterwolde ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Oosterwolde, kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.



DERBİ ÖNCESİ KRİTİK RANDEVU



Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi bugün Rizespor'a konuk olacak.



TRENDYOL Süper Lig'in 13. hafta maçında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler ligde 8 galibiyet ve 4 beraberlikle aldığı 28 puan elde etmeyi başardı. Kanarya gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Galatasaray maçı öncesi kayıp istemiyor. Ligde oynadığı son 4 maçı kazanan Fenerbahçe, Rizespor'u da mağlup ederek zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Raşit Yorgancılar olacak.