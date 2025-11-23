SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Barcelona Camp Nou’da Ath.Bilbao’yu 4-0 mağlup etti!

Katalan takımı konuk ettiği A.Bilbao’yu 4 golle dize getirerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Kasım 2025
Barcelona Camp Nou’da Ath.Bilbao’yu 4-0 mağlup etti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

LA LİGA'DA şampiyonluğun güçlü adaylarından Barcelona konuk ettiği Ath.Bilbao'yu 4-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Maçın 4. dakikasında Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçen Katalan takımı 45+3'te Torres'le farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın 48. dakikasında Lopez'in golüyle farkı 3'e çıkaran Barça Torres'le 90'da skoru 4-0 yaparak zorlu maçtan 3 puanla ayrıldı.


CAMP NOU'YA LİMAK DOKUNUŞU


LİMAK İnşaat Mühendislik'in uzun süredir yenileme çalışmalarında bulunduğu Spotify Camp Nou Stadı dün yeniden hizmete girdi. Barcelona zorlu maçtan 4-0 galip ayrıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ekosistemin rüşvet ağı deşifre oldu! 232 milyon TL ve 10 araç skandalı ortaya çıktı
Erken emeklilikte borçlanma farkı belli oldu!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi 2. Oturumu’nda konuştu: İsrail’in yıkımı Gazze’yi 70 yıl geri götürdü
CHP’li Mansur Yavaş masal anlatmaya devam ediyor: Şimdi sıra bedava ulaşım yalanında!
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye ağır eleştiri: Hesap vermekten kaçmayın
Türkiye diplomasisi kazandı: COP31 Türkiye’de
Kaostan zafere! Galatasaray - Gençlerbirliği: 3-2 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi’nde! Liderlerle aile fotoğrafı: Peş peşe kritik temaslar
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda ifadeler ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı’ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni: Konu konser vurgunu!
Trump’ın elçisinden Ukrayna’ya ültimatom! Kiev’den cevap geldi
Başkan Erdoğan’dan G20’ye adil olun çağrısı! Küresel ticarette değişiklik şart
CHP’de İmralı krizi: Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin diyerek istifa etti
Fenerbahçe’den golcü operasyonu! Transferde bomba patlayacak
Trump baskısına rağmen G2’de bildiri kabul edildi! Kamera krizi: Açık olduğunu fark edince...
Fenerbahçe kritik virajda! Rizespor maçının 11’inde sürpriz tercih
CHP’li İBB’nin ilk icraatı veri hırsızlığı oldu: İstanbul Senin değil!
Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti! Sergen Yalçın’dan orta saha kararı
Soros Avrupa’dan kovuluyor! Macaristan fitili ateşledi Bulgaristan soruşturma başlattı | Romanya’dan suikast iddiası
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in müthiş değişimi gündemde: Son hali olay oldu!
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi 2. Oturumu’nda konuştu: İsrail’in yıkımı Gazze’yi 70 yıl geri götürdü Başkan Erdoğan G20 Zirvesi 2. Oturumu'nda konuştu: İsrail’in yıkımı Gazze’yi 70 yıl geri götürdü Evrim Akın hakkında ifşalar büyüyor! Eski rol arkadaşlarından peş peşe açıklamalar Evrim Akın hakkında ifşalar büyüyor! Eski rol arkadaşlarından peş peşe açıklamalar Trump baskısına rağmen G2’de bildiri kabul edildi! Kamera krizi: Açık olduğunu fark edince... Trump baskısına rağmen G2'de bildiri kabul edildi! Kamera krizi: Açık olduğunu fark edince... Müge Anlı’da son bölüm neler oldu? Kastamonu’daki şüpheli ölümde taraflar karşı karşıya Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Kastamonu’daki şüpheli ölümde taraflar karşı karşıya Bertuğ Yıldırım’dan Boğaz’da sürpriz evlilik teklifi! Bertuğ Yıldırım’dan Boğaz’da sürpriz evlilik teklifi! Bursa’ya hızlı tren 2026’da geliyor: 1 milyar 250 milyon lira tasarruf sağlayacağız Bursa'ya hızlı tren 2026'da geliyor: "1 milyar 250 milyon lira tasarruf sağlayacağız"