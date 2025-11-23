Barcelona Camp Nou’da Ath.Bilbao’yu 4-0 mağlup etti!

LA LİGA'DA şampiyonluğun güçlü adaylarından Barcelona konuk ettiği Ath.Bilbao'yu 4-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Maçın 4. dakikasında Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçen Katalan takımı 45+3'te Torres'le farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın 48. dakikasında Lopez'in golüyle farkı 3'e çıkaran Barça Torres'le 90'da skoru 4-0 yaparak zorlu maçtan 3 puanla ayrıldı.
CAMP NOU'YA LİMAK DOKUNUŞU
LİMAK İnşaat Mühendislik'in uzun süredir yenileme çalışmalarında bulunduğu Spotify Camp Nou Stadı dün yeniden hizmete girdi. Barcelona zorlu maçtan 4-0 galip ayrıldı.