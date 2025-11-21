Leeds’ın gözü Gabriel Sara’da

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara için Rus kulüpleri pusuda bekliyordu. 26 yaşındaki orta saha için sürpriz bir gelişme yaşandı.

İngiltere Ligi ekiplerinden Leeds United'ın Sara'yı kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi. İngilizler'in devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

Sarı-Kırmızılı Yönetim, oyuncuya gelecek 20 milyon euro civarındaki teklifleri değerlendirmeye alacak. Sara'nın sarı kırmızılılarla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İlkay Gündoğan'ın transferi sonrası ikinci planda kalan tecrübeli oyuncu da ayrılığa sıcak bakıyor. Sara, bu sezon 16 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı.