Türkiye yıllar önce soruşturma başlatmıştı: Sarah Ferguson Epstein için mi çalışıyordu?
Pedofili ağının merkezindeki Jeffrey Epstein ile olan samimi bağları e-posta kayıtlarıyla ifşa olan York Düşesi Sarah Ferguson’un, 14 yıl önce Türkiye’deki bir yetimhanede yaptığı gizli çekimler yeniden gündemde. Kılık değiştirerek girdiği yuvada çocukların mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
- Pedofili suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantılı Sarah Ferguson hakkında 2008'de Ankara yakınlarındaki bir yetimhanede gizli çekim yaptığı için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı.
- Ferguson kimliğini gizleyerek girdiği yetimhanede çocukların yataklarına bağlı olduğu görüntüleri ITV kanalının Tonight programı için filme almıştı.
- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun suç duyurusu üzerine Ferguson hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal gerekçesiyle 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.
- Ortaya çıkan e-posta kayıtlarında Ferguson'un Epstein'a sevgi ifadeleri kullandığı ve kendisiyle evlenmesini istediği görüldü.
- Eski İngiliz Prensi Andrew'un eşi olan York Düşesi Ferguson, Epstein ile ilişkisi nedeniyle tüm ünvanlarını kaybetmişti.
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile eski Kraliyet gelini Sarah Ferguson'un ilişkisi 14 yıl önce Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun suç duyurusu üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturmasını yeniden gündeme taşıdı.
KİMLİĞİNİ GİZLEYİP YETİMHANEYE GİRMİŞTİ
Epstein ile ilikisi dolayısıyla tüm ünvanları elinden alınan eski İngiliz Prensi Andrew'un eşi York Düşesi Sarah Ferguson, 2008'de ITV kanalının Tonight programı için Ankara yakınlarındaki bir yetimhaneye kimliğini gizleyerek girmişti.
ÇOCUKLARI GİZLİCE KAYDA ALDI
Kılık değiştiren eski düşes, çocukların yataklarına bağlanıp tüm gün beşiklerinde bırakıldıkları sahneleri filme almıştı.
TÜRKİYE SORUŞTURMA AÇMIŞTI
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun suç duyurusu üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ferguson hakkında soruşturma açılmıştı.
Ferguson hakkında ''özel hayatın gizliliğini yurtta kalan 5 çocuk yönünden ihlal ettiği'' gerekçesiyle 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteminde bulunulmuştu.
EPSTEIN İLE YAKIN İLİŞKİ
Eski Prens kadar Sarah Ferguson'un da Epstein ile yakın bağlarının olduğu son belgelerle ortaya çıktı.
E-posta kayıtlarına göre Ferguson, Epstein'ı bir bebeği olduğu için tebrik ediyor ve hatta Epstein'dan kendisiyle evlenmesini istiyor. 2010 tarihli bir e-postada şunları "Sen bir efsanesin. Sevgilim, cömertliğin ve nezaketin için duyduğum sevgi ve minnettarlığı tarif edecek gerçekten kelimelerim yok. Xx emrindeyim. Benimle evlen."ifadesi dikkat çekti.