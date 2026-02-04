Türkiye yıllar önce soruşturma başlatmıştı: Sarah Ferguson Epstein için mi çalışıyordu?

Eski Prens Andrew'un Epstein belgelerindeki görüntüleri

EPSTEIN İLE YAKIN İLİŞKİ

Eski Prens kadar Sarah Ferguson'un da Epstein ile yakın bağlarının olduğu son belgelerle ortaya çıktı.

E-posta kayıtlarına göre Ferguson, Epstein'ı bir bebeği olduğu için tebrik ediyor ve hatta Epstein'dan kendisiyle evlenmesini istiyor. 2010 tarihli bir e-postada şunları "Sen bir efsanesin. Sevgilim, cömertliğin ve nezaketin için duyduğum sevgi ve minnettarlığı tarif edecek gerçekten kelimelerim yok. Xx emrindeyim. Benimle evlen."ifadesi dikkat çekti.