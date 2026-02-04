Fenerbahçe'den Başkan Erdoğan'a Kante teşekkürü
Fenerbahçe, Suudi Arabistan'daki temasları sırasında N'Golo Kante'nin transfer sürecine destek veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Fenerbahçe Başkanı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın imzasını taşıyan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım." ifadelerine yer verildi.
BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ
Başkan Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu 3 Şubat 2026'da Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Erdoğan'ın diplomatik temaslar için bulunduğu Riyad'da Kanarya'nın çıkmaza giren Kante transferi konusunda da devreye girdiği ortaya çıktı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A KANTE TEŞEKKÜRÜ
Sosyal medya hesabından yapılan ve Fenerbahçe Başkanı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın imzasını taşıyan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N'Golo Kante'nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.
Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur.
Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı.
Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız.