Terörsüz Türkiye'de en kritik viraj! Nihai rapor TBMM'ye geliyor: MHP'den "Umut Hakkı" mesajı: Tüm partilerle uzlaştık
Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik viraya gelindi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu nihai müşterek rapor için hazırlık sürecini tamamladı. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve TBMM Başkanlığına sunulacak" denildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise raporun nisandan önce yazılacğaını belirtip "Bu iş bitti geri dönüş yok" mesajı verdi. Yıldız, Bahçeli'nin İmralı hakkında sözlerinin sorulması üzerine "Umut Hakkı konusunda tüm partilerle uzlaştık" dedi.
Terörsüz Türkiye'de son aşamaya geçildi. Suriye'de SDG'nin fiilen çökmesi ve Şam'a entegrasyon sürecinin başlamasıyla "terörsüz bölge" hedefinde kritik bir eşik aşıldı.
PKK'nın çatı yapılanması KCK ve DEM Parti'nin süreci sabote eden eylem ve söylemlerinin gölgesinde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı.
RAPORA NİHAİ ŞEKLİ VERİLEREK OYLANACAK
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve TBMM Başkanlığına sunulacak"denildi.
MHP RAPOR İÇİN "NİSANA KALMAZ" DEDİ
Komisyon öncesi açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bir çerçeve metni hazırlanacağını, sürecin çok uzamayacağını söyledi ve "Son toplantı mı belli olmaz ama mümkün, sondan bir önceki olabilir. Biz çerçeve metni hazırlayacağız. Çok uzamaz diye düşünüyorum. Bugünden kesin bir süre veremeyiz ama çok uzamaz. Nisan geç bir ay"dedi.
"ARTIK GERİ DÖNÜŞ YOK"
Sürecin mevcut aşamasıyla ilgili konuşan Yıldız, "Artık geri dönüş yok" derken Cumhur İttifakı'nda bu konuyla ilgili fikir birliği olmadığına yönelik görüşlerin de gerçeği yansıtmadığını savundu.
Feti Yıldız, "Son toplantıdan bir önceki toplantı olması mümkün görünüyor. Başından itibaren çalışmalarımızda mutabakat var. Demirtaş'ın tahliyesine mahkemeler karar verir. AİHM kararları ile AYM kararlarına uymak lazım. Eğer AİHM bir ihlal gördüyse, tahliyesi konusunda da bir beyanı varsa elbette tahliye edilmesi lazım. Dün grup toplantısının son kısmında gerekli açıklamalar yapıldı. Hepsini toparladı aslında ve tüm süreci özetleyen bir açıklama oldu. Bunun üzerine bizim açıklama yapmamıza gerek yok" ifadelerini kullandı.
'SÜREÇ, TERÖRSÜZ BÖLGEYE EVRİLDİ'
Yasal düzenlemelere ilişkin soruyu değerlendiren Yıldız, "Biz çerçeve metni hazırlayacağız. Kanun teklifi haline gelip gelmemesi yüce Meclis'in işidir. Meclis'te gruplar anlaşırsa kanun teklifi haline gelir. Buradan bir mutabakatla geçtiği için kanunlaşması çok uzun sürmez. Bu süreç çok uzamaz, 1-2 ya da 3 hafta gibi bir kesin süre veremeyiz ancak çok uzamaz. Bana göre nisan ayı geç olur. Elbette teyit ve tespit bir koşuldur. Bizim hazırlayacağımız müşterek raporda da teyit ve tespit şartı var ve bu konuda bir anlaşmazlık yok. Her şey gün gün daha iyi olacak. Bakın 'Terörsüz Türkiye' süreci, terörsüz bölge sürecine evrildi. İnşallah terörsüz dünyaya da evrilir. Atlantik'in öbür tarafından bir açıklama yapılıyor ve ekonomi alt üst oluyor. Dünya o kadar küçüldü ki yetkililerinden herhangi birinin söylediği söz doğrudan cebimize, kasamıza ve mutfağımıza yansır hale geldi. Bundan dolayı terör dünyada inşallah biter. İnsanlık da doğru düzgün bir nefes alır. Çünkü vekalet savaşlarıyla emperyalist amaçlarını devam ettirmek isteyen devletler var. İnşallah çıkışta raporun da son şeklini vermiş oluruz. Bu toplantıda neticelendirip çıkacağız" diye konuştu.
'HER KONUDA UYUM İÇERİSİNDEYİZ'
Feti Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarının sahada karşılık bulunduğunu ve Türkiye genelinden telefonların geldiğini ifade etti. Yıldız, "16 aydır bir şehidimiz gelmedi. Bu ne demek? Bunu izah edecek bir kelime yok, bunun karşılığı da yok. Ne mutlu bizlere ki çıkılan yolda bu noktaya kadar başarıyla gelindi, inşallah başarıyla da neticelenir. Bu saatten sonra bu iş geriye dönmez, bu iş bitti. Cumhur İttifakı'nın bu konularda en ufak bir düşüncesi yok. Her konuda tamamen uyum içerisindeyiz, raporda da göreceksiniz" dedi.
"UMUT HAKKI KONUSUNDA UZLAŞTIK"
MHP'li Yıldız, süreç komisyonu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Umut hakkı konusunda komisyona katılan tüm siyasi partilerle uzlaştık, raporda olacak" dedi.
ANA ODAK PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞME
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda sona yaklaşılırken detaylar da netleşmeye başladı.
Raporda tüm partilerin katıldığı ortak noktalar yer alacak. Raporun giriş bölümünde komisyonun niye kurulduğu, ruhu (her kesimin fikrinin alındığı, geniş bir katılım sağlandığı vurgusu yapılacak) ve bu aşamaya nasıl gelindiği anlatılacak.
Türk- Kürt kardeşliğinin tarihi önemine vurgu yapılacak.
Raporun omurgasını AK Parti'nin raporu oluşturacak. Odak nokta PKK'nın silah bırakma süreci ve toplumsal bütünleşme olacak.