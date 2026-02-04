Terörsüz Türkiye'de en kritik viraj! Nihai rapor TBMM'ye geliyor: MHP'den "Umut Hakkı" mesajı: Tüm partilerle uzlaştık







'SÜREÇ, TERÖRSÜZ BÖLGEYE EVRİLDİ'

Yasal düzenlemelere ilişkin soruyu değerlendiren Yıldız, "Biz çerçeve metni hazırlayacağız. Kanun teklifi haline gelip gelmemesi yüce Meclis'in işidir. Meclis'te gruplar anlaşırsa kanun teklifi haline gelir. Buradan bir mutabakatla geçtiği için kanunlaşması çok uzun sürmez. Bu süreç çok uzamaz, 1-2 ya da 3 hafta gibi bir kesin süre veremeyiz ancak çok uzamaz. Bana göre nisan ayı geç olur. Elbette teyit ve tespit bir koşuldur. Bizim hazırlayacağımız müşterek raporda da teyit ve tespit şartı var ve bu konuda bir anlaşmazlık yok. Her şey gün gün daha iyi olacak. Bakın 'Terörsüz Türkiye' süreci, terörsüz bölge sürecine evrildi. İnşallah terörsüz dünyaya da evrilir. Atlantik'in öbür tarafından bir açıklama yapılıyor ve ekonomi alt üst oluyor. Dünya o kadar küçüldü ki yetkililerinden herhangi birinin söylediği söz doğrudan cebimize, kasamıza ve mutfağımıza yansır hale geldi. Bundan dolayı terör dünyada inşallah biter. İnsanlık da doğru düzgün bir nefes alır. Çünkü vekalet savaşlarıyla emperyalist amaçlarını devam ettirmek isteyen devletler var. İnşallah çıkışta raporun da son şeklini vermiş oluruz. Bu toplantıda neticelendirip çıkacağız" diye konuştu.

'HER KONUDA UYUM İÇERİSİNDEYİZ'

Feti Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarının sahada karşılık bulunduğunu ve Türkiye genelinden telefonların geldiğini ifade etti. Yıldız, "16 aydır bir şehidimiz gelmedi. Bu ne demek? Bunu izah edecek bir kelime yok, bunun karşılığı da yok. Ne mutlu bizlere ki çıkılan yolda bu noktaya kadar başarıyla gelindi, inşallah başarıyla da neticelenir. Bu saatten sonra bu iş geriye dönmez, bu iş bitti. Cumhur İttifakı'nın bu konularda en ufak bir düşüncesi yok. Her konuda tamamen uyum içerisindeyiz, raporda da göreceksiniz" dedi.



"UMUT HAKKI KONUSUNDA UZLAŞTIK"

MHP'li Yıldız, süreç komisyonu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Umut hakkı konusunda komisyona katılan tüm siyasi partilerle uzlaştık, raporda olacak" dedi.