Fenerbahçe transferde çıldırdı! N'Golo Kante'den dünyaca ünlü golcü sırada
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini bitirdi. Sarı lacivertliler, adeta bir filme benzeyen sürecin ardından yeni bir yıldızın daha peşine düştü. Kanarya, Darwin Nunez'i de kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. N'Golo Kante'ye de imza attıran Başkan Sadettin Saran ve ekibi bu kez de bir forveti bitirmek amacında.N'golo Kante resmen Fenerbahçe'de!
KOCAELİSPOR'DAN SKRINIAR ŞİKAYETİ
Kocaelispor, Fenerbahçe'nin ilk golü sonrası tribünlere yaptığı hareket nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yapıldığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Kocaelispor, sarı-lacivertlilerin Slovak stoperi Milan Skriniar'ı taraftarlara yönelik yaptığı hareket nedeniyle TFF'ye başvuru yapıldığını açıkladı.
PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar, Kocaelispor maçındaki 'hakareti' sebebiyle PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu.
Açıklamada; "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MILAN SKRINIAR'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi.
EDSON ALVAREZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmada aldığı bir kart nedeniyle önemli bir oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertli ekipte Edson Alvarez, mücadelenin 13. dakikasında yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Bu kartla birlikte Meksikalı orta saha oyuncusu cezalı duruma düştü.
GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA YOK
Üç maç aranın ardından yeniden ilk 11'de sahaya çıkan Edson Alvarez, gördüğü kart nedeniyle önümüzdeki hafta oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.
DORGELES NENE KRİTİK ANDA SAHNEYE ÇIKTI
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin kırılma anında yıldız bir ismin katkısıyla rahatladı.
ÜST ÜSTE İKİNCİ MAÇTA GOL
Geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında da fileleri havalandıran Dorgeles Nene, Kocaelispor maçında attığı golle üst üste ikinci lig karşılaşmasında gol sevinci yaşamış oldu.
GOL 75. DAKİKADA GELDİ
Karşılaşmanın 75. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Nelson Semedo, ceza sahasına girerek yerden pasını çıkardı. Penaltı noktasının biraz ilerisinde topu kontrol eden Dorgeles Nene, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi.
Bu golle birlikte sarı-lacivertliler skor avantajını artırırken, karşılaşmada kontrolü tamamen eline aldı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 resmi maçta görev alan Malili futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol ve 7 asistlik skor katkısı üretti. Dorgeles Nene, hücum hattındaki hareketliliği ve kritik anlardaki etkisiyle teknik heyetin önemli kozları arasında yer alıyor.
KRİZ GECE YARISI AŞILDI
Fenerbahçe Kulübü, gün içerisinde yaptığı açıklamada transferin TMS (Transfer Eşleştirme Sistemi)'ne karşı kulüp tarafından hatalı bilgi girilmesi nedeniyle süresi içinde tamamlanamadığını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından transferin iptal olduğu yönünde yorumlar yapılırken, sarı-lacivertli yöneticiler yoğun bir mesaiyle süreci tersine çevirdi.
İLK ADIM: EN-NESYRI İLE SÖZLEŞME FESHİ
Krizin çözümünde ilk resmi adım, Youssef En-Nesyri cephesinden geldi. Fenerbahçe, takas kapsamında Al-Ittihad'e gidecek olan Faslı golcüyle sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
AL-ITTIHAD'TAN RESMİ AÇIKLAMA
Bu gelişmenin ardından Al-Ittihad Kulübü de bir açıklama yayımlayarak, Kante'nin sözleşmesinin kalan süresinin satışını kabul ettiklerini duyurdu. Suudi kulübü, Fransız yıldızın lig ve Kral Kupası şampiyonluklarındaki katkıları için teşekkür etti.
SÖZLEŞME 2028'E KADAR
Fenerbahçe, tüm lisans işlemlerini tamamladı ve bilgiler Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına işlendi. Fransız futbolcu ile 2 Şubat'ta sözleşme imzalandığı, lisansın ise 4 Şubat tarihli olduğu belirtildi. Kante'nin sözleşmesinin bitiş tarihi 30 Haziran 2028 olarak kayıtlara geçti.
EN-NESYRI GİTTİ, 15 MİLYON EURO GELDİ
Sarı-lacivertliler, takas kapsamında Youssef En-Nesyri'yi Al-Ittihad'e gönderirken yaklaşık 15 milyon euro bonservis geliri elde edecek.
YOLA ÇIKTI
N'Golo Kante İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe Kulübü, transferin resmen tamamlanmasının ardından gündüz yaptığı açıklamayı alıntılayarak şu ifadeyi paylaştı:
"Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr, GÖZYAŞI var… Ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok."
AJAX'TAN İKİ YILDIZA KANCA
Ara transfer döneminde N'Golo Kante için uzun bir süredir çaba gösteren Fenerbahçe, transferin gerçekleşmesi durumunda ayrılıkların da önünü açmış olacak. Hollanda devi Ajax'ın, sarı-lacivertlilerin Kante'yi kadrosuna katmasıyla birlikte takviye için harekete geçeceği öğrenildi.
EDSON ALVAREZ ISRARI
De Telegraaf'tan Mike Verwij'in haberine göre Ajax, eski futbolcusu Edson Alvarez'i takıma geri getirmek istiyor.
KANTE SONRASI HAMLE
Kante transferi sonrası, Fenerbahçe'deki orta sahada rotasyonunda rekabetin artacağını düşünen Ajax, Meksikalı oyuncunun daha az süre alacağını ve bu sebeple takımdan ayrılmak isteyebileceğini düşünüyor.
FRED DE LİSTEDE
Ajax'ın Fenerbahçe'den transfer hedefi yalnızca Edson Alvarez sınırlı değil. Hollanda devi, Kenneth Taylor'ın Lazio'ya katılmasının ve Fitz-Jim'in sakatlanmasının ardından Zinchenko takviyesi yapsa da orta sahaya bir isim daha transfer etmek istiyor. Fenerbahçe'nin Fred için 3,5 milyon euro kiralama bedeli talep etmesi üzerine görüşmelerini durduran Ajax, Kante transferi sonrası tekrar harekete geçebilir.
KİRALAMA TEKLİFİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Bu nedenle Ajax cephesinde temasların kısa süre içinde yeniden başlaması ve transfer döneminin kapanmadan şartların zorlanması bekleniyor. Özellikle kiralama formülü üzerinde yoğunlaşılması sürpriz olmayacak.
DARWIN NUNEZ BOMBASI
Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, Karim Benzema transferinin ardından Al-Hilal'de üçüncü forvet konumuna düşen Darwin Nunez'i yeniden gündemine aldı. Yönetim, hücum hattını güçlendirmek adına Uruguaylı golcü için somut adımlar atmaya başladı.
BENZEMA SONRASI YEŞİL IŞIK
Karim Benzema'nın Al-Hilal'e transferiyle birlikte takım içindeki dengeler değişti. Bu gelişmenin ardından teknik direktör Simone Inzaghi, Darwin Nunez'in ayrılığına onay verdi. Daha önce bu transfere sıcak bakmayan Inzaghi'nin karar değiştirmesi, Fenerbahçe cephesinde süreci hızlandıran en önemli etkenlerden biri oldu.
SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMA PLANI
Sezon başında Liverpool'dan 53 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Hilal'e transfer olan Darwin Nunez için Fenerbahçe yeniden masaya oturdu. Sarı-lacivertliler, Uruguaylı santrforu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, transfer komitesi bu hamleyi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.
AYRILIK KARARININ NEDENİ
Darwin Nunez'in takımdan ayrılmaya sıcak bakmasının arkasında birden fazla neden bulunuyor. Uruguaylı golcü, Jhon Duran'ın ayrılığı ve Youssef En-Nesyri'nin beklenen performansı sergileyememesi sonrası Al-Hilal'deki rolünün daha da azalacağını düşünüyor. Bu durum, oyuncunun yeni bir sayfa açma isteğini güçlendirdi.
LUGANO DEVREYE GİRDİ
Transfer sürecinde Diego Lugano da aktif rol aldı. Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden olan Lugano'nun, vatandaşı Darwin Nunez ile birebir görüşmeler yaparak sarı-lacivertli kulübü ve Türkiye'deki futbol ortamını detaylı şekilde anlattığı öğrenildi.
KARİYERİNE SERVET ÖDENDİ
Penarol altyapısında futbola başlayan Darwin Nunez, kariyeri boyunca Avrupa ve Orta Doğu futbolunun en yüksek bonservis bedellerinden bazılarına konu oldu. Almeria, Benfica, Liverpool ve Al-Hilal formalarını giyen Uruguaylı yıldız için bugüne kadar ödenen toplam bonservis bedeli 184 milyon euroya ulaştı. Fenerbahçe ise bu kez yıldız golcüyü Süper Lig'e kazandırmak için kritik bir hamle yapmış durumda. Gözler, transferin kaderini belirleyecek son karara çevrildi.