Fenerbahçe transferde çıldırdı! N'Golo Kante'den dünyaca ünlü golcü sırada

AJAX'TAN İKİ YILDIZA KANCA Ara transfer döneminde N'Golo Kante için uzun bir süredir çaba gösteren Fenerbahçe, transferin gerçekleşmesi durumunda ayrılıkların da önünü açmış olacak. Hollanda devi Ajax'ın, sarı-lacivertlilerin Kante'yi kadrosuna katmasıyla birlikte takviye için harekete geçeceği öğrenildi.

EDSON ALVAREZ ISRARI De Telegraaf'tan Mike Verwij'in haberine göre Ajax, eski futbolcusu Edson Alvarez'i takıma geri getirmek istiyor.

KANTE SONRASI HAMLE Kante transferi sonrası, Fenerbahçe'deki orta sahada rotasyonunda rekabetin artacağını düşünen Ajax, Meksikalı oyuncunun daha az süre alacağını ve bu sebeple takımdan ayrılmak isteyebileceğini düşünüyor.

FRED DE LİSTEDE Ajax'ın Fenerbahçe'den transfer hedefi yalnızca Edson Alvarez sınırlı değil. Hollanda devi, Kenneth Taylor'ın Lazio'ya katılmasının ve Fitz-Jim'in sakatlanmasının ardından Zinchenko takviyesi yapsa da orta sahaya bir isim daha transfer etmek istiyor. Fenerbahçe'nin Fred için 3,5 milyon euro kiralama bedeli talep etmesi üzerine görüşmelerini durduran Ajax, Kante transferi sonrası tekrar harekete geçebilir.