Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı İstanbul'da devam ediyor. Süper Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray, bu kulvarda da mutlu sona ulaşmak adına mücadele veriyor. Aslan evinde İstanbulspor'u ağırlıyor. A Spor'dan yayınlanan Galatasaray - İstanbulspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
- Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında İstanbulspor ile karşılaşıyor.
- Sarı-kırmızılı takım, grupta 6 puanla zirvede yer alıyor ve İstanbulspor karşısında 3'te 3 yapmayı hedefliyor.
- Mauro Icardi, İstanbulspor karşısında gol atması halinde Galatasaray'ın en golcü yabancı futbolcusu olarak Gheorghe Hagi'nin rekorunu geçecek.
- Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda çıktığı son 8 maçta yenilgi almadı ve İstanbulspor'a karşı son 6 resmi maçta galip geldi.
İLK 11'LER
GALATASARAY:Günay Güvenç, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Ahmed Kutucu
İSTANBULSPOR:İsa Doğan, Turan Deniz Tuncer, Emrecan Uzunhan, Duran Şahin, Demir Mermerci, Özcan Şahan, Ömer Faruk Duymaz, İsa Dayaklı, Mendy Mamadou, David Sambissa, Ertuğrul Sandıkcı
ASLAN KAYIPSIZ GELDİ
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor'un yer aldığı A Grubu'nda mücadele ediyor. Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada ise Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Galatasaray, İstanbulspor karşısında kazanarak grupta 3'te 3 yapmayı hedefliyor.
ZİRVEDE VE AVANTAJ GALATASARAY'DA
A Grubu'nda 6 puanla zirvede yer alan Galatasaray, organizasyonun dördüncü ve son hafta maçında Corendon Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor karşısında alacağı galibiyetle son maça avantajlı girmeyi amaçlıyor.
SANE VE ARDA ÜNYAY FORMA GİYEMİYOR
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Leroy Sane ve Arda Ünyay, İstanbulspor karşısında görev alamayacak. Manchester City maçı sonrası sağ ayak bileği dış yan bağları ile eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Sane'nin tedavisi sürerken, Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor maçında sol arka adalesinde zorlanma yaşayan Arda Ünyay da kadroda yer almayacak.
ICARDI TARİHE GEÇEBİLİR
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İstanbulspor karşısında 1 gol atması halinde kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olacak. Zecorner Kayserispor maçında attığı golle Galatasaray formasıyla 117. maçında 72 gole ulaşan Icardi, bu sayıyla Gheorghe Hagi'yi yakalamıştı. Arjantinli golcü, İstanbulspor karşısında fileleri bir kez daha havalandırırsa rekorun tek sahibi olacak.
TÜRKİYE KUPASI'NDA 8 MAÇTIR YENİLGİ YOK
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çıktığı son 8 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 6 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 19 gol atıp 6 gol yedi.
İSTANBULSPOR'A KARŞI SERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray, İstanbulspor ile oynadığı son 6 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmalarda rakip fileleri 15 kez havalandırırken kalesinde 3 gol gördü. Bu seri, kupadaki mücadele öncesi Galatasaray'a önemli bir moral sağlıyor.
ZTK'DA 3. HAFTA PROGRAMI
5 ŞUABT 2026 PERŞEMBE
13:00 KEÇİÖRENGÜCÜ - GAZİANTEP FK
15:30 KONYASPOR - ALİAĞA FUTBOL
18:00 KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ
20:30 FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR