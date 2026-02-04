Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Mauro Icardi'nin gözü rekorda (AA) ZİRVEDE VE AVANTAJ GALATASARAY'DA A Grubu'nda 6 puanla zirvede yer alan Galatasaray, organizasyonun dördüncü ve son hafta maçında Corendon Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor karşısında alacağı galibiyetle son maça avantajlı girmeyi amaçlıyor.

Galatasaray son maçında Kayserispor'u 4-0 yendi (AA) SANE VE ARDA ÜNYAY FORMA GİYEMİYOR Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Leroy Sane ve Arda Ünyay, İstanbulspor karşısında görev alamayacak. Manchester City maçı sonrası sağ ayak bileği dış yan bağları ile eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Sane'nin tedavisi sürerken, Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor maçında sol arka adalesinde zorlanma yaşayan Arda Ünyay da kadroda yer almayacak.

Gabriel Sara ICARDI TARİHE GEÇEBİLİR Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İstanbulspor karşısında 1 gol atması halinde kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olacak. Zecorner Kayserispor maçında attığı golle Galatasaray formasıyla 117. maçında 72 gole ulaşan Icardi, bu sayıyla Gheorghe Hagi'yi yakalamıştı. Arjantinli golcü, İstanbulspor karşısında fileleri bir kez daha havalandırırsa rekorun tek sahibi olacak.

Yunus Akgün TÜRKİYE KUPASI'NDA 8 MAÇTIR YENİLGİ YOK Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çıktığı son 8 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 6 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 19 gol atıp 6 gol yedi.