İran medyası yeri ve tarihi duyurdu: ABD ile müzakereler başlıyor

İran yarı resmi haber ajansı Tasnim İran-Amerika müzakerelerinin cuma günü Maskat'ta yapılacağını ve dolaylı olacağını duyurdu.

MÜZAKERELER MASKAT'TA OLACAK

Tasnim'in belirttiğine göre müzakereler Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacak ve sadece İran nükleer dosyası ve yaptırımların kaldırılması hakkında olacak.

HAZİRAN 2025'TEN SONRA İLK GÖRÜŞME

Bu, İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından, ABD'li ve İranlı yetkililer arasındaki ilk görüşme olacak.

Erakçi, İran'daki devrimin 47. yıl dönümü münasebetiyle başkent Tahran'da devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinde yaptığı konuşmada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek,"Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz."demişti.