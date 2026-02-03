Kuruluş Orhan'da Anadolu'dan Bizansa'a oyunlar büyüyor! Sarayda yeni ihtimal: Sultan Orhan ve Prenses Asporça evliliği

KURULUŞ ORHAN KÜNYE:
Yapım/Yapımcı: Bozdağ Film/Mehmet Bozdağ
Proje Tasarım:Mehmet Bozdağ
Yönetmen: Bülent İşbilen
Senaryo: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı, Rabia Balcı
Oyuncular:Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet (Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah), Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius), Burak Sergen (Tekfur Saroz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Mehmet Ali Nuroğlu (Temurtaş), Faruk Aran (Alaeddin), Belgin Şimşek (Gonca), Mustafa Üstündağ (Demirhan Bey), Cemre Gümeli (Fatma), Can Atak (Kara Halil), Sevinç Kıranlı (Didar), Uğur Pektaş (Abdurrahman), Ahmet Olgun Sünear (Kan Turalı), Tevfik Erman Kutlu (Avcı Bey), Onur Bay(Yiğit), Sena Mercan(Halime), Dinç Daymen (Dursun), Dafne (Merve Çandar), Atakan Yarımdünya (Dumrul), İbrahim Cem Tek (Balaban), Gürkan Çolaker (Umur Bey), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokayev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Melis Özçimen (Çolpan), Mert İnce (Süleyman), Ersen Karagöz (Kasım), İrem Hergün (Esma), Sena Abay (Iraz), Mert Türkoğlu (Şahinşah Alp), Mücahit Temizel (Mustafa) ve Alina Boz (Asporça).