PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan'da Anadolu'dan Bizansa'a oyunlar büyüyor! Sarayda yeni ihtimal: Sultan Orhan ve Prenses Asporça evliliği

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yarın yayınlanacak yeni bölümüyle siyasi hamlelerin, ihanetlerin ve duygusal kırılmaların iç içe geçtiği kritik bir eşikten geçiyor. Sultan Orhan'ın Temurtaş'ı ele geçirmesiyle dengeler bir kez daha değişirken, yeni hedefler ve yeni tehditler de aynı anda beliriyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kuruluş Orhan'da Anadolu'dan Bizansa'a oyunlar büyüyor! Sarayda yeni ihtimal: Sultan Orhan ve Prenses Asporça evliliği - 1

Temurtaş'ı esir alan Sultan Orhan, durmaksızın ilerlemekte kararlıdır.

Kuruluş Orhan'da Anadolu'dan Bizansa'a oyunlar büyüyor! Sarayda yeni ihtimal: Sultan Orhan ve Prenses Asporça evliliği - 2

Yeni hedef Biga Boğazı olurken, bu ilerleyiş Demirhan Bey cephesinde büyük bir rahatsızlık yaratır.

Kuruluş Orhan 13.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Orhan'da Anadolu'dan Bizansa'a oyunlar büyüyor! Sarayda yeni ihtimal: Sultan Orhan ve Prenses Asporça evliliği - 3

Demirhan, Temurtaş'ı Sultan Orhan'ın elinden kurtarmak için bu kez Dursun üzerinde baskı kurar.

Kuruluş Orhan'da Anadolu'dan Bizansa'a oyunlar büyüyor! Sarayda yeni ihtimal: Sultan Orhan ve Prenses Asporça evliliği - 4

Dursun, ailesi ile vicdanı arasında kalırken; Sultan Orhan'a ihanet edip Temurtaş'ı kaçıracak mıdır?

Kuruluş Orhan'da Anadolu'dan Bizansa'a oyunlar büyüyor! Sarayda yeni ihtimal: Sultan Orhan ve Prenses Asporça evliliği - 5

Uğradıkları saldırının ardından Nilüfer Hatun'un şüphe okları Asporça'ya yönelir.

Kuruluş Orhan'da Anadolu'dan Bizansa'a oyunlar büyüyor! Sarayda yeni ihtimal: Sultan Orhan ve Prenses Asporça evliliği - 6

Bu imaya sert karşılık veren Asporça ile Nilüfer Hatun, bu kez sözlerle değil kılıçlarla karşı karşıya gelir.

Kuruluş Orhan'da Anadolu'dan Bizansa'a oyunlar büyüyor! Sarayda yeni ihtimal: Sultan Orhan ve Prenses Asporça evliliği - 7

İki kadın arasındaki bu sert hesaplaşma, obada yeni bir kırılmanın habercisi olurken; gerilimin sonu kanla mı bitecektir?

Kuruluş Orhan'da Anadolu'dan Bizansa'a oyunlar büyüyor! Sarayda yeni ihtimal: Sultan Orhan ve Prenses Asporça evliliği - 8

Şahinşah ve Avcı, Sultan Orhan'ın artık haddini aştığını düşünmektedir.

Kuruluş Orhan'da Anadolu'dan Bizansa'a oyunlar büyüyor! Sarayda yeni ihtimal: Sultan Orhan ve Prenses Asporça evliliği - 9

Şahinşah, görünürde sessiz kalsa da gücünü artırmanın yollarını arar. Bu doğrultuda oğlunu Fatma Hatun'la evlendirmek için harekete geçer.

Kuruluş Orhan'da Anadolu'dan Bizansa'a oyunlar büyüyor! Sarayda yeni ihtimal: Sultan Orhan ve Prenses Asporça evliliği - 10

Fatma Hatun ve Yiğit'in sözlenmesi, Flavius için geri dönüşü olmayan bir kırılma yaratır.Aşk ile düşmanlık arasında kalan Flavius, nasıl bir yol seçecektir?

Kuruluş Orhan'da Anadolu'dan Bizansa'a oyunlar büyüyor! Sarayda yeni ihtimal: Sultan Orhan ve Prenses Asporça evliliği - 11

Sultan Orhan, Alaeddin Bey'i ordularını İznik–İzmit hattında konuşlandırmak üzere anlaşma yapmak için Konstantiniyye'ye gönderir.

Kuruluş Orhan'da Anadolu'dan Bizansa'a oyunlar büyüyor! Sarayda yeni ihtimal: Sultan Orhan ve Prenses Asporça evliliği - 12

Ancak imparatorun şartı herkesi şaşırtır: Bu iş birliği karşılığında Sultan Orhan'ın Asporça'yla evlenmesi istenir. Sultan Orhan bu teklife nasıl karşılık verecektir? Nilüfer Hatun bu şartı öğrendiğinde ne yapacaktır?

Kuruluş Orhan'da Anadolu'dan Bizansa'a oyunlar büyüyor! Sarayda yeni ihtimal: Sultan Orhan ve Prenses Asporça evliliği - 13

Savaşın sona ermesini isteyen Asporça'nın öfkesi giderek büyür. Ancak ona göre bu savaşın bitmesinin tek bir yolu vardır: Sultan Orhan'ın ölümü. Asporça'yı bu noktaya getiren nedir? Öfkesini nereye kadar taşıyacaktır?

Kuruluş Orhan'da Anadolu'dan Bizansa'a oyunlar büyüyor! Sarayda yeni ihtimal: Sultan Orhan ve Prenses Asporça evliliği - 14

KURULUŞ ORHAN KÜNYE:

Yapım/Yapımcı: Bozdağ Film/Mehmet Bozdağ
Proje Tasarım:Mehmet Bozdağ
Yönetmen: Bülent İşbilen
Senaryo: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı, Rabia Balcı
Oyuncular:Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet (Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah), Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius), Burak Sergen (Tekfur Saroz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Mehmet Ali Nuroğlu (Temurtaş), Faruk Aran (Alaeddin), Belgin Şimşek (Gonca), Mustafa Üstündağ (Demirhan Bey), Cemre Gümeli (Fatma), Can Atak (Kara Halil), Sevinç Kıranlı (Didar), Uğur Pektaş (Abdurrahman), Ahmet Olgun Sünear (Kan Turalı), Tevfik Erman Kutlu (Avcı Bey), Onur Bay(Yiğit), Sena Mercan(Halime), Dinç Daymen (Dursun), Dafne (Merve Çandar), Atakan Yarımdünya (Dumrul), İbrahim Cem Tek (Balaban), Gürkan Çolaker (Umur Bey), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokayev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Melis Özçimen (Çolpan), Mert İnce (Süleyman), Ersen Karagöz (Kasım), İrem Hergün (Esma), Sena Abay (Iraz), Mert Türkoğlu (Şahinşah Alp), Mücahit Temizel (Mustafa) ve Alina Boz (Asporça).