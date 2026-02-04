6 Şubat depreminde en çok öne çıkan 10 yalan ve gerçek

Hızlı Özet Göster Kahramanmaraş ve Hatay merkezli 6 Şubat 2023 depremleri, 11 ilde büyük yıkıma ve 44 binden fazla can kaybına yol açtı.

Afet sürecinde sosyal medya ve dijital mecralarda yayılan dezenformasyon, arama-kurtarma çalışmalarını zorlaştırarak kriz yönetimini olumsuz etkiledi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), deprem sürecinde üretilen yaklaşık 200 yalan haberi somut verilerle çürüttü.

Hatay'da baraj patladığı, nükleer santral sızıntısı olduğu ve askerlerin sahaya geç indiği gibi asılsız iddiaların kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğu tespit edildi.

Yanlış bilgilerin toplumda korku ve panik yarattığı, ayrıca çocuk ve engelliler üzerinden duygusal manipülasyon yapıldığı vurgulandı.

Türkiye, 6 Şubat 2023 sabahı karanlık bir güne uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem, 11 ilimizi yerle bir ederken 44 binden fazla canımızı kopardı. Henüz bu büyük yıkımın tozu dumanı dağılmamışken, 20 Şubat'ta Hatay merkezli 6,4 ve 5,8'lik sarsıntılarla acımız bir kez daha katlandı. Devlet, tüm kurumlarıyla seferber olup milletiyle omuz omuza yaraları sarmaya çalışırken; acıdan beslenen, felaketi fırsata çevirmek isteyen "kirli odaklar" yine sahneye çıktı. KİRLİ ODAKLAR SAHNEYE ÇIKTI 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler, yol açtığı büyük yıkım ve can kayıplarının yanı sıra dijital mecralarda hızla yayılan dezenformasyonla da gündeme geldi. Afetin ilk saatlerinden itibaren başta sosyal medya olmak üzere çeşitli iletişim kanallarında dolaşıma sokulan yalan ve yanıltıcı içerikler, kriz yönetimini zorlaştıran ve toplumsal dayanıklılığı hedef alan önemli bir sorun alanı olarak öne çıktı.

Doğal afetlerin, bilgiye olan ihtiyacın en üst düzeye çıktığı olağanüstü dönemler olduğuna dikkat çekilirken, arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerinin eş zamanlı yürütüldüğü bu süreçlerde doğru bilgiye hızlı erişimin hayati önem taşıdığı vurgulandı. Yanlış ve çarpıtılmış bilgilerin yalnızca bireylerin algılarını değil, sahadaki çalışmaları da doğrudan etkilediği belirtildi. Dijital platformların hız, etkileşim ve görünürlük odaklı yapısının, doğruluğu teyit edilmemiş içeriklerin kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasına zemin hazırladığı ifade edildi. YANLIŞ BİLGİ DAHA HIZLI YAYILDI Özellikle afet dönemlerinde ortaya çıkan ve "infodemi" olarak tanımlanan yoğun bilgi akışının, bilgi kirliliğini derinleştirdiği kaydedildi. Kullanıcıların karşılaştıkları içerikleri sorgulamadan paylaşmasının bu süreci beslediği belirtilirken, araştırmaların yanlış bilginin doğru bilgiye kıyasla daha hızlı yayıldığını ve daha geniş kitlelere ulaştığını ortaya koyduğu aktarıldı. Bu süreçte yalnızca anonim sosyal medya hesaplarının değil, kamuoyunda görünürlüğü bulunan bazı aktörlerin de doğrulanmamış bilgileri paylaşmasının, dezenformasyonun meşrulaşmasına ve normalleşmesine yol açtığına dikkat çekildi. Yanlış olduğu bilinen ya da doğruluğu teyit edilmemiş içeriklerin ideolojik tutumlar veya etkileşim kaygısıyla dolaşıma sokulmasının, dezenformasyonun gönüllü taşıyıcılarını artırdığı belirtildi.