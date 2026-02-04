Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'ya uyuşturucu ve fuhuş gözaltısı! Sosyal medya fenomenleri de listede

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.



Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı.



Kaya ile birlikte aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 19 isim yakalandı.