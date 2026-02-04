PODCAST CANLI YAYIN

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'ya uyuşturucu ve fuhuş gözaltısı! Sosyal medya fenomenleri de listede

Son dakika haberi... Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Kaya ile birlikte aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 19 isim yakalandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'ya uyuşturucu ve fuhuş gözaltısı! Sosyal medya fenomenleri de listede

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı.

Kaya ile birlikte aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 19 isim yakalandı.

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'ya uyuşturucu ve fuhuş gözaltısı! Sosyal medya fenomenleri de listede-2


Gözaltına alınan isimler şöyle:

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya

Sevcan Güler

İmren Öztürk

Barış Barışma

Fatoş Derbeder

Melis Yürür

Damla Kütük

CHPli Ekrem İmamoğlunun A takımının uyuşturucu ve fuhuş partisi ifadelerde! Sara Ersoy ve Hatice Kuzu tek tek anlattı
İmamoğlunun A Takımından çakarlı araçla VIP fuhuş servisi: Seks partilerine tenis bahanesi | Mama Gönülden Murat Ongun açıklaması
CHPli İmamoğlunun alemci A takımı oteli fuhuş yuvasına çevirdi: Ongun ve Bağdatlı ile cinsel ilişki yaşadım



Günün Manşetleri

Tüm Manşetler