Depremden dirilişe 3. yıl: 6 Şubat’ta Türkiye Osmaniye’de tek yürek olacak!

Türkiye, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılında, hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve yeniden inşa sürecinde gelinen noktayı paylaşmak amacıyla Osmaniye'de geniş katılımlı bir program düzenlemeye hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirilecek törende deprem şehitleri için dualar okunacak ve bölgede yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarına ilişkin bilgilendirmeler yapılacak.

Program kapsamında deprem bölgesi için hazırlanan ve sanatçı Simge Sağın tarafından seslendirilen "Gün Ağarır" isimli eser de katılımcılara dinletilecek. Eserin klibinde deprem bölgesinde tamamlanan konut ve şehirleşme çalışmalarından görüntüler yer alırken, devletin afet sonrası süreçte vatandaşları yalnız bırakmayacağına yönelik mesajlar öne çıkıyor.

ASRIN FELAKETİNDEN ASRIN İNŞA SÜRECİNE

6 Şubat 2023'te saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremi, yaklaşık 9 saat sonra Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem izledi. Toplam 108 bin kilometrekarelik alanda etkili olan afet, yaklaşık 14 milyon kişiyi doğrudan etkiledi.

Depremin ardından Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Elazığ, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana başta olmak üzere 11 il afet bölgesi ilan edildi.Daha sonra Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'ın da eklenmesiyle 18 il için "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kararı alındı.

Cumhurbaşkanlığı talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda"Asrın İnşa Seferberliği" başlatıldı.TOKİ, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü; 11 ilde 174 farklı alanda, 3 bin 481 aktif şantiyede çalışmalar yürüttü. İnşa edilen alanın büyüklüğü, nüfus açısından Litvanya'ya; yüzölçümü açısından ise Bulgaristan ve İzlanda'ya eş değer ölçekte oldu.

REKOR SÜREDE TEMEL VE TESLİM SÜRECİ

Deprem sonrası ilk konut temelleri 15 gün içinde atıldı. 45 gün içinde ise Gaziantep Nurdağı'ndaki Belpınar ve Mesthüyük köylerinde ilk köy evleri hak sahiplerine teslim edildi.

📌2025 yılı boyunca teslimatlar hız kesmeden devam etti.

📌24 Ocak 2025'te Malatya'da 201 bininci konut

📌19 Haziran 2025'te Kahramanmaraş'ta 250 bininci konut

📌6 Eylül 2025'te Malatya'da 300 bininci konut

📌15 Kasım 2025'te Adıyaman'da 350 bininci konut teslim edildi

📌27 Aralık 2025'te Hatay'da düzenlenen törenle toplamda 367 bin 995 konut, 65 bin 672 köy evi ve 21 bin 690 iş yeri olmak üzere 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlandı.

YERİNDE DÖNÜŞÜM VE VATANDAŞ DESTEKLERİ

Afet bölgesindeki 18 ilde, evini bulunduğu yerde yeniden yapmak isteyen vatandaşlara devlet destek sağladı. Bu kapsamda konutlar için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi ve 40 bin TL proje desteği; iş yerleri için ise 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi ve 40 bin TL proje desteği verildi. Bu uygulamayla 124 bin bağımsız bölüm için destek sağlandı.

DEPREM BÖLGESİNDE KÖY EVLERİ VE İŞ YERLERİ

Deprem sonrası kırsal yerleşimlere yönelik 65 bin 672 köy evi inşa edildi.

İl bazında köy evi sayıları şöyle gerçekleşti:
Adana 739, Adıyaman 9 bin 88, Bingöl 27, Diyarbakır 1.150, Elazığ 2 bin 959, Gaziantep 4 bin 463, Hatay 12 bin 868, Kahramanmaraş 15 bin 615, Kayseri 279, Kilis 852, Malatya 13 bin 32, Osmaniye 1.807, Şanlıurfa 2 bin 495, Tunceli 298.

TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle esnaf için toplam21 bin 690 iş yeri inşa edildi. Hatay 7 bin 202, Kahramanmaraş 5 bin 766, Malatya 4 bin 88, Adıyaman 2 bin 855, Gaziantep 1.353, Osmaniye 373, Elazığ 23, Şanlıurfa 20, Diyarbakır 6 ve Kilis 4 iş yeri tamamlandı.

DEV ŞANTİYELER VE YENİ YERLEŞİM ALANLARI

Türkiye'nin en büyük şantiyesi Malatya İkizce'de kuruldu ve burada 28 bin 289 bağımsız bölüm inşa edildi. Bunu Adıyaman İndere, Hatay Dikmece ve Kahramanmaraş Altınova projeleri takip etti.

Adıyaman İndere'de 5 milyon metrekarelik alanda 16 bin 822 konut ve iş yeri inşa edildi. Bölgede altyapı, yol, su ve sosyal donatı projeleri eş zamanlı yürütüldü.

Hatay Dikmece'de yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanda 14 bin 489 bağımsız bölüm tamamlandı. Kahramanmaraş Altınova'da ise 10 bin 656 konut inşa edilerek 42 binden fazla kişiye yeni yaşam alanı oluşturuldu.

TARİHİ MERKEZLER VE KÜLTÜREL ALANLAR YENİDEN AYAĞA KALKTI

Depremde ağır hasar alan şehir merkezleri de yeniden inşa edildi. Hatay Uzun Çarşı'da 1.536 bağımsız birim yapıldı. Antakya Atatürk Caddesi'nde 5 bin 933 bağımsız bölüm tamamlandı. Kurtuluş Caddesi'nde 280 dükkan yeniden inşa edildi.

Hatay merkez Emek-Aksaray bölgesinde 6 bin 565 bağımsız bölüm hayata geçirildi. Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camii yeniden ibadete açıldı.

Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda 3 bin 200 dükkan, 224 konut, 2 bin 270 ofis ve 32 restoran inşa edildi. Kahramanmaraş Tarihi Kapalı Çarşı'da 140 dükkan, Demirciler Çarşısı'nda 76 iş yeri yeniden yapıldı. Adıyaman merkezde 3 bin 159 bağımsız bölüm tamamlandı.

ALTYAPI VE ÇEVRE PROJELERİ

Deprem bölgesinde yaklaşık 11 bin kilometrelik altyapı çalışması yürütüldü. Hatay Defne'de Türkiye'nin en büyük atık su tüneli ve ileri biyolojik arıtma tesisi kuruluyor. İskenderun'da deprem sonrası çökmenin yaşandığı sahil şeridinde 3,5 kilometrelik sahil düzenleme projesi hayata geçirildi.

İL İL TESLİM EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYILARI

Adana: 11 bin 334 konut + 739 köy evi = 12 bin 73 bağımsız bölüm
Adıyaman:31 bin 423 konut + 9 bin 88 köy evi + 2 bin 855 iş yeri = 43 bin 366 bağımsız bölüm
Bingöl:62 konut + 27 köy evi = 89 bağımsız bölüm
Diyarbakır:16 bin 50 konut + 1.150 köy evi + 6 iş yeri = 17 bin 206 bağımsız bölüm
Elazığ:11 bin 912 konut + 2 bin 959 köy evi + 23 iş yeri = 14 bin 894 bağımsız bölüm
Gaziantep:25 bin 237 konut + 4 bin 463 köy evi + 1.353 iş yeri = 31 bin 53 bağımsız bölüm

Hatay:133 bin 685 konut + 12 bin 868 köy evi + 7 bin 202 iş yeri = 153 bin 755 bağımsız bölüm
Kahramanmaraş: 52 bin 575 konut + 15 bin 615 köy evi + 5 bin 766 iş yeri = 73 bin 956 bağımsız bölüm
Kayseri:9 konut + 279 köy evi = 288 bağımsız bölüm
Kilis:1.713 konut + 852 köy evi + 4 iş yeri = 2 bin 569 bağımsız bölüm
Malatya: 62 bin 540 konut + 13 bin 32 köy evi + 4 bin 88 iş yeri = 79 bin 660 bağımsız bölüm
Osmaniye: 10 bin 377 konut + 1.807 köy evi + 373 iş yeri = 12 bin 557 bağımsız bölüm
Sivas: 164 bağımsız bölüm
Şanlıurfa: 10 bin 914 konut + 2 bin 495 köy evi + 20 iş yeri = 13 bin 429 bağımsız bölüm
Tunceli: 298 köy evi