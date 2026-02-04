Depremden dirilişe 3. yıl: 6 Şubat’ta Türkiye Osmaniye’de tek yürek olacak!
Türkiye, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılında, hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve yeniden inşa sürecinde gelinen noktayı paylaşmak amacıyla Osmaniye'de geniş katılımlı bir program düzenlemeye hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirilecek törende deprem şehitleri için dualar okunacak ve bölgede yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarına ilişkin bilgilendirmeler yapılacak.
