Epstein’ın ustası Robert Maxwell’i Mossad mı öldürdü? İsrail’den özel suikast timi iddiası

"Onlara, çökmekte olan imparatorluğunu kurtarmak için kendisine 400 milyon sterlin vermedikleri takdirde, onlar için yaptığı her şeyi ifşa edeceğini söyledi. O dönemde Margaret Thatcher'ın Downing Street'ine, Ronald Reagan'ın Beyaz Sarayı'na, Kremlin'e ve Avrupa'daki iktidar koridorlarına serbestçe erişebiliyordu. Maxwell öğrendiği tüm sırları Tel Aviv'deki Mossad'a aktardı. Buna karşılık, Mossad da onun aşırılıklarına, kibrine ve lüks yaşam tarzına ve kadınlara olan doymak bilmez iştahına göz yumdu. Kontrolcülerine kimi hedef almaları gerektiğini ve bunu nasıl yapmaları gerektiğini söyledi. Kendisini İsrail'in Sovyet Bloku'ndaki gayri resmi büyükelçisi olarak atadı."

Epstein, e-postasında Gordon Thomas ve Martin Dillon'ın 2002 yılında yazdığı "Robert Maxwell'in Suikastı: İsrail'in Süper Casusu " adlı kitaptan bir gazete alıntısı yaparak Çek asıllı milyarderin İsrailli istihbarat şeflerinden 400 milyon sterlin talep ettiğini öne sürdü. Alıntıda şu ifadeler yer alıyordu:

Epstein

İSRAİLLİLER SANAL CENAZE DÜZENLEDİ

Ölümünün ardından, kalp krizi sonucu boğulduğu açıklanan Maxwell için Kudüs'teki kutsal Zeytin Dağı'nda sanal bir devlet cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine dönemin İsrail Başbakanı Yitzhak Şamir ve Cumhurbaşkanı Chaim Herzog da dahil olmak üzere İsrail'in üst düzey yetkilileri katıldı ve Herzog törende bir konuşma yaptı.

TEL AVİV'E ÜLTİMATOMUN VERDİ

İddiaya göre Maxwell'i ortadan kaldırma kararı İsraillilere verdiği ültimatomun ardından geldi. Kitaba göre imparatorluğundaki finansal açığı kapatmak için seçenekleri tükenen 68 yaşındaki Maxwell, sus payı alacağı vaadiyle Kanarya Adaları'na çekildiğinde bölgeye dört kişilik bir infaz timi gönderildi.

İNFAZ TİMİNDEN TEKNEDE SUİKAST İDDİASI

Dev yattaki tüm iletişim kanallarını bloke eden dalgıç kıyafetli suikastçılar, küçük bir botla yanaşarak Maxwell'in ödemesini görüşmek üzere gizli bir toplantı yapılacağını sandığı yata tırmandılar. Bunun yerine, adamlardan ikisi onu tutarken üçüncüsü onu etkisiz hale getirmek için boynuna küçük bir doz 'sinir gazı' içeren şırınga sapladı ve Maxwell sessizce suya bırakıldı.

Eski bir Mossad ajanı olan Victor Ostrovsky'nin söylediği gibi "O soğuk gecede Mossad'ın Robert Maxwell ile olan sorunları sona ermişti."

1980'lerde Epstein'ın, Robert Maxwell için fonları saklamasına yardım eden bir para taşıyıcısı olarak çalıştığına dair çeşitli raporlar bulunuyor. Epstein'ın eski ortağı Steven Hoffenberg, ikiliyi 1980'lerde kendisinin tanıştırdığını iddia etti. Ghislaine, babasının 1991'deki ölümünden kısa bir süre önce New York'a taşındı; o yıla ait uçuş kayıtları, Ghislaine'in o dönemde zaten Epstein ile seyahat etmeye başladığını ve kısa süre sonra onun "baş sevgilisi", daha sonra ise fuhuş ağının "madamı" olduğunu gösteriyor.