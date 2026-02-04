Başkan Erdoğan'dan Kahire'de İran mesajı: Çözüm için tek yol diplomasi

Erdoğan, toprak bütünlüğü korunmuş bir Suriye'nin bölge için kazanç olacağını vurgulayarak Suriye'deki dönüşümü desteklediklerini söyledi.

Erdoğan, İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararını kabul etmediklerini ve Somali'nin egemenliğini desteklediklerini ifade etti.

Erdoğan, Gazze'deki insani dramın ateşkes sonrasında devam ettiğini belirterek bölgede sürdürülebilir siyasi çözümler için Mısır ile birlikte çalışacaklarını açıkladı.

Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacminin 8-9 milyar dolar seviyesinden 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü ve iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Görüşmenin ardından Türkiye ve Mısır arasında kritik anlaşmalar imzalandı.

İki lider basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

''Ticarette hedef 15 milyar dolar''

İlişkilerimize her alanda daha ileri taşındı. İlk toplantıdan sonra 16 ayı geride bıraktık. Bugün kabul ettiğimiz ortak bildiri muhtelif belgelerle ilişkilerimizin ahdi zeminini pekiştiriyoruz.

HEDEF 15 MİLYAR DOLAR



Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı. 3 yıldır 8-9 milyar dolar aralığındaki ticaret hacmimizi 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz.

İkili deniz ticareti ve taşımacılığı, seyrüsefer serbestisi ve deniz güvenliği alanlarında işbirliğimizi artırmak arzusundayız.



GAZZE'DEKİ DRAM SÜRÜYOR



Ortak gündemimizin başlıca konusu Gazze. Şurası bir gerçek ki ateşkes tesis edilmiş olmakla birlikte Gazze'deki insani dram halen devam ediyor.

Gazze'de barışı mümkün kılacak girişimlerde Mısır ile birlikte çalışıyoruz, inşallah bunu da devam ettireceğiz.

SOMALİLAND KARARINI KABUL ETMİYORUZ



Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararını kabul etmiyoruz.

Libyalıların önderliğinde yürütülecek süreçleri destekleme noktasında fikir birliği içindeyiz. Sudan'da ateşkes ardından sürdürülebilir barışı ümit ediyoruz.

SURİYE'NİN KAZANANI BÖLGEMİZ OLACAKTIR



Toprak bütünlüğü korunmuş, siyasi birliği sağlanmış bir Suriye'nin en büyük kazananı bölgemiz olacaktır. Suriye'deki büyük dönüşümün destekçisiyiz.

İran ile nükleer dosya dahil meselelerin diplomatik yollarla çözümü en isabetli yöntemdir.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "(Mısır-Türkiye) Bu işbirliğini derinlemesine pekiştirmemiz lazım ki (bölgede) sürdürülebilir siyasi çözümlere bir an önce ulaşabilelim" dedi.

Sisi, ülkesinin başkenti Kahire'deki Al-İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşıladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile heyetler arası ve ikili görüşmenin ardından bir dizi ikili anlaşmaya imza attı.

Liderler, görüşmelerin ve imza törenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Mısır Cumhurbaşkanı, Türkiye ile olan çeşitli alanlardaki işbirliğine dikkati çekerek,"Mısır, Afrika Kıtası'nda Türkiye'nin birinci ortağı sayılır. İki ülke arasında 9 milyar dolar olan Ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak için çalışıyoruz, hedefimiz bu." diye konuştu.

Orta Doğu'daki duruma ilişkin Sisi, "Bölgemiz çok hızlı bir şekilde krizlere ve çalkantılara gebe kalıyor. (Mısır-Türkiye) Bu işbirliğini derinlemesine pekiştirmemiz lazım ki (bölgede) sürdürülebilir siyasi çözümlere bir an önce ulaşabilelim"ifadesini kullandı.

İşbirliği geliştirmenin önemine vurgu yapan Sisi; Türkiye, Mısır, Katar ve ABD'nin çabalarıyla Gazze'de ateşkes ilan edildiğini hatırlattı.

Mısır Cumhurbaşkanı "Gazze'de şimdi önemli olan insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılmasıdır. Bu arada sükunetin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Uluslararası ve Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda iki devletli çözüm ve Filistin devletinin kurulması son derece önemlidir. Filistinlilere karşı uygulanan tüm tek taraflı uygulamalar sona erdirilmeli ve başta Kudüs olmak üzere kutsal mekanlar korunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erdoğan'la Sudan'daki gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Sisi,"Sudan'ın devlet kurumlarının bütünlüğünün korunması önemli. Erdoğan'ın da diplomatik çabaları sürmekte, Sudan'ın birliği ve dirliğinin korunması önemlidir." şeklinde konuştu.

Sisi, ülkesinin Somali'nin bölünmesine karşı olduğunun altını çizerek, Libya'da da istikrarın sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Suriye'deki duruma ilişkin Sisi, "Mısır, Suriye'nin birliğini ve egemenliğini desteklemektedir. Son olarak hükümetle SDG arasında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaların ve çabaların tüm kesimlerin haklarını korumasını umuyoruz."dedi.

İran'daki gelişmelere değinen Sisi, "İran'daki gelişmeleri de ele aldık. Mısır, İran'da nükleer dosyanın bir çözüme varılması, ülkede ve bölgede barışın sağlanması gerekiyor."diye konuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Türkiye ile hem bölgesel hem uluslararası iki ülkeyi ilgilendiren konularda işbirliğini artıracağız. 3. toplantımızı Ankara'da olacak. Kardeşim Erdoğan, Mısır'ın en aziz misafiridir, ilişkilerimizin daha iyi düzeye ulaşmasını, bölgemizde barış ve istikrarın egemen olmasını Allah'tan temenni ederim."ifadelerini kullandı.