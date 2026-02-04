CHP'li Ekrem İmamoğlu'na casusluktan iddianame!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Hüseyin Gün (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)



İddianamede İmamoğlu dışında Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ da yer aldı.

15 MİLYONUN VERİSİNİ ABD MERKEZLİ SİTELERE AKTARDILAR



İmamoğlu Örgütü'nün (İSÖ) işbirliği yaptığı casus Hüseyin Gün aracılığı ile İstanbul'daki 15 milyon vatandaşın verisini ABD merkezli sitelere aktardığı tespit edilmişti. Örgüt üyeleri ise rüşvet paralarının özel jetlerle Londra ve İspanya'ya taşındığını itiraf etti.

YOLSUZLUK İDDİANAMESİ

İstanbul'u ahtapot gibi saran haraç ve rüşvet "eko"sistemi deşifre edildiği İBB iddianamesi İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamenin kabulüyle beraber dava açıldı. Hazırlanan iddianamede CHP'li Ekrem İmamoğlu suç şemasının en başında ve 1 numara. Yapılanmanın 2014 yerel seçim sonrası başladığı vurgulandı. İmamoğlu'na 142 eylemle ilgili cezalandırma talep edildi. 828 ila 2352 yıla kadar hapis cezası istendi.