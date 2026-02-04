Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga İstanbul'da
Galatasaray, Trabzonspor'un da ilgilendiği ve anlaşmaya çok yakın olduğu Renato Nhaga'nın transferini bitirdi. Sarı kırmızılıların 18 yaşındaki yeni genç yıldızı İstanbul'a ayak bastı.
- Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia'dan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı 6,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.
- Gine Bissau asıllı futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalayacak.
- Renato Nhaga'ya yıllık yaklaşık 600 bin euro ücret ödenecek.
- Genç oyuncu bu sezon Casa Pia formasıyla 21 resmi maçta forma giydi ve 2 gol attı.
- Nhaga, yaşı itibarıyla Galatasaray'ın +2 yabancı kontenjanına uygun.
Süper Lig'in dev ekiplerinden Galatasaray, genç futbolculara yatırım yapmaya devam etti. Yaser Asprilla'yı satın alma opsiyonuyla kiralayan Aslan, Casa Pia'dan da Renato Nhaga'yı renklerine bağladı.
İSTANBUL'A GELDİ
Gine Bissau asıllı futbolcu, ilk etapta 13.40'ta inmesi planlanan uçağında yaşanan rötar nedeniyle 15.30 sıralarında İstanbul'a indi. Genç orta sahayı az sayıda taraftar karşıladı.
İLK SÖZLERİ
Basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Nhaga, "Burada olduğum için çok mutluyum. Haydi Galatasaray!" dedi.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Galatasaray, Gineli genç orta saha Renato Nhaga için transferde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Portekiz temsilcisi Casa Pia'ya 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
600 BİN EURO ÖDENECEK
Galatasaray, Renato Nhaga ile de tüm şartlarda anlaşma sağladı. 18 yaşındaki futbolcuya yıllık yaklaşık 600 bin euro ücret ödenecek. Genç oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.
SEZON PERFORMANSI
2007 doğumlu ön libero, bu sezon Casa Pia formasıyla 21 resmi maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti. Fizik gücü ve oyun disipliniyle dikkat çeken Nhaga, kulüp içinde "geleceğin yıldızı" olarak değerlendiriliyor.
+2 KONTENJANA UYGUN
Renato Nhaga, yaşı itibarıyla +2 yabancı kontenjanına da uyuyor. Bu detay, Galatasaray'ın kadro planlamasında transferi daha da değerli hale getiriyor.