Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga İstanbul'da

600 BİN EURO ÖDENECEK Galatasaray, Renato Nhaga ile de tüm şartlarda anlaşma sağladı. 18 yaşındaki futbolcuya yıllık yaklaşık 600 bin euro ücret ödenecek. Genç oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

SEZON PERFORMANSI 2007 doğumlu ön libero, bu sezon Casa Pia formasıyla 21 resmi maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti. Fizik gücü ve oyun disipliniyle dikkat çeken Nhaga, kulüp içinde "geleceğin yıldızı" olarak değerlendiriliyor.