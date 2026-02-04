Fenerbahçe N'Golo Kante'yi açıkladı! İşte KAP'a bildirilen dudak uçuklatıcı maliyet

KAP'A AÇIKLANDI!

Fenerbahçe, Fransız yıldız için KAP'a yaptığı açıklamada maliyeti duyurarak; "Profesyonel futbolcu N'Golo Kante'nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 14.400.000 Avro tutarında imza parası ödenecek olup, ayrıca 2025-2026 sezonu için 5.500.000 Avro, 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonları için ise sezon başına 11.000.000 Avro ücret ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."ifadelerini kullandı.