Deprem bölgesine 79,4 milyar lira ulaşım yatırımı: Devlet ilk günden sahadaydı

Hatay Havalimanı'nda 2 bin 720 metre uzunluğundaki yardımcı pist hizmete alındı ve 3 bin metrelik ana pist çalışmaları devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki 8 ilde 32 lokasyonda toplam 418 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolu inşa ediyor ve bunun 293,5 kilometrelik kısmını tamamladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılında, 11 ili etkileyen afet bölgesine 79,4 milyar liralık harcama yapıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılında yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, 11 ili etkileyen depremlerin ardından ulaştırma ve haberleşme altyapısına yönelik çalışmalar ve gelinen aşama hakkında bilgi verdi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından ilk andan beri sahada olduklarını belirten Bakan Uraloğlu , "Bölgenin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi ve hasarlarının giderilmesi amacıyla 64,6 milyar lira yatırım ile 14,8 milyar lira cari olmak üzere toplam 79,4 milyar lira harcama yaptık." ifadelerini kullandı.

"418 Kilometre Uzunluğunda Bağlantı ve İmar Yolunun Altyapılarıyla Birlikte İmalatlarını Gerçekleştiriyoruz"

Bakan Uraloğlu, 6 Şubat depremleri sonrasında 68 bin 510 kilometrelik yol ağının 9 bin 176 kilometresinin deprem bölgesinde olduğunu ve bu kesimin sadece yüzde 2'sini oluşturan 184 kilometrelik kısımda hasar oluştuğunu anımsattı. Uraloğlu, 11 ildeki yol ağının yüzde 98'inin depremden herhangi bir zarar görmediğini ifade ederek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: