Sevilla En Nesyri için Fenerbahçe’ye geliyor: Devre arası transfer kapıda!

Fenerbahçe'de son dönemde gösterdiği etkisiz performansla eleştiri oklarının hedefinde olan Youssef En Nesyri için eski kulübü Sevilla'nın devreye girdiği öğrenildi. 28 yaşındaki Faslı golcünün durumunu yakından takip eden İspanyol ekibinin devre arasında Fenerbahçe ile temaslara başlayacağı da gelen bilgiler arasında.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta 7 gol, 1 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcunun devre arasında takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu da gelen haberler arasında.