Galatasaray Lookman peşinde!

Ünlü İtalyan gazeteci Matteo Moretto, “Lookman için şu anda en somut seçeneklerden biri kesinlikle Galatasaray. Türk kulübü rakamlar üzerinde bir anlaşma zemini bulmak için yoğun şekilde çalışıyor. Ardından da Atalanta ile masaya oturulacak” dedi

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Kasım 2025
ARA transfer çalışmalarına start veren Galatasaray'da takviye edilmesi düşünülen pozisyonlardan birisi sol kanat... Özellikle Barış Alper Yılmaz'ın kötü performansı ve Yunus Akgün'ün en az 2 ay daha sürecek olan sakatlığı nedeniyle arayışlara giren Sarı-Kırmızılılar'da listenin ilk sırasında Ademola Lookman yer alıyor. Atalanta'da sezon başından bu yana problemler yaşayan Nijeryalı yıldızla ilgili dün İtalyan basınında da flaş bilgiler yer aldı. Ünlü gazeteci Matteo Moretto transfer sürecinde yaşanacak gelişmelerle alakalı, "Lookman için şu anda en somut seçeneklerden biri kesinlikle Galatasaray. Galatasaray, Lookman'ın ekibiyle rakamlar üzerinde bir anlaşma zemini bulmak için yoğun şekilde çalışıyor ve ardından Atalanta ile masaya oturarak transferi sonuçlandırmaya çalışacak. Atalanta, Lookman için gelen tekliflerde önceliği İtalya dışındaki kulüplere vermeyi düşünüyor" ifadesini kullandı. Son dönemde Fenerbahçe'nin de adı bu transferde geçse de şu anda en somut adımın Galatasaray tarafından atıldığı da belirtiliyor. Yıldız futbolcunun Osimhen faktörüyle de Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediği gelen bilgiler arasında.


TRANSFER REKORU FENER'DE


Sarı-Lacivertliler 753.9 milyon euro ile Türkiye'de tüm zamanların transfere en çok para harcayan takımı oldu. Galatasaray 733.3 milyon euro ile ikinci sırada.


SÜPER Lig'de özellikle son yıllarda müthiş bir transfer çılgınlığı yaşanıyor. Özellikle 3 büyükler harcama konusunda rekor üstüne rekor kırıyor. Bonservis ve maaş ödemelerinde belki de daha önce hayali bile kurulmamış noktalara ulaşılıyor. Lig tarihi üzerinden bir araştırma yapıldığında Fenerbahçe'nin zirvede yer alması dikkat çekiyor. 11 yıllık şampiyonluk hasreti nedeniyle transferde çok agresif olan Sarı-Lacivretliler bugüne kadar yaptığı 753.9 milyon euroluk ödeme ile Türkiye'de tüm zamanların transfere en çok para harcayan takımı oldu. Özellikle Osimhen transferiyle tüm dünyada ses getiren Galatasaray 733.3 milyon euro ile ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş da bugüne kadar transfere 459.7 milyon euro harcadı. Trabzonspor'un toplam transfer ödemesi ise 337.4 milyon euro olarak gerçekleşti.

