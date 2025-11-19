PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

A Milli Takımı İspanya karşısında müthiş oynadı: Play-off'taki rakiplere mesaj gönderdi!

Dünya 1 numarası önünde Olmo’nun golüne engel olamayan Milliler 42’de Deniz ve 54’te Salih ile geri döndü. 62’de Oyarzabal skoru 2-2’ye taşısa da Ay-Yıldızlılar futboluyla göğsümüzü kabarttı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Kasım 2025
A Milli Takımı İspanya karşısında müthiş oynadı: Play-off’taki rakiplere mesaj gönderdi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dünya Kupası elemelerinde ikinci sırayı ve play-off biletini garantileyen Milli Takımımız son maçında lider İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Ay-Yıldızlılar dünya sıralamasında birinci olan İspanya önünde çok sayıda yıldızından yoksun olmasına rağmen harika bir futbol sergileyerek göğsümüzü kabarttı. Milliler ayrıca play-off'taki rakiplerine de sert bir mesaj yolladı.

Nefesleri kesen maçın 4. dakikasında Dani Olmo'nun golüyle İspanyollar öne geçti. 42. dakikada Barış Alper'in indirdiği topa Deniz Gül yakın mesafeden dokundu ve skoru eşitledik: 1-1. İkinci yarıya çok iyi başlayan Milli Takımımız 54. dakikada Salih Özcan'ın güzel golüyle öne geçti: 2-1. 62. dakikada defansımızın hatasını değerlendiren Oyarzabal skoru dengeledi: 2-2. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Milliler güçlü rakibinden puanı kaptı.


71 YIL SONRA BU KEZ DENİZ GÜL SAHNEDE


Türkiye'nin ilk golünü kaydeden Deniz Gül dün attığı golle birlikte milli takım tarihine de geçti. Milli formayla çıktığı 5. maçında ilk kez gol sevinci yaşayan 21 yaşındaki futbolcu aynı zamanda A Milli Takım tarihinde Recep Adanır'ın (Ocak 1954) ardından İspanya'ya deplasmanda gol atan ikinci oyuncu oldu. 69 dakika oyunda kalan Porto'nun yıldızı attığı golün yanı sıra performansıyla da futbolseverlerin beğenisini kazandı.


ALTAY DUVAR ÖRDÜ


Manchester United forması giyen milli kalecimiz Altay Bayındır İspanya karşısında 2 gol yemesine rağmen yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu. Özellikle ilk yarıda 4 net pozisyonda gole izin vermeyen başarılı file bekçisi, 2. yarıda da etkili performansını sürdürerek toplamda 6 net pozisyonda İspanya'ya geçit vermedi ve yaptığı kritik kurtarışlarla adeta kalesinde devleşti. Milli eldiven özellikle ceza sahası içinden yaptığı 3 hayati kurtarışla da kalesinde adeta duvar ördü. Deneyimli file bekçisi yan toplardaki başarısıyla da dikkatleri çekti.


HERKESİN BİZDEN ÇEKİNMESİ LAZIM


Milli formayla 27. maçında ilk golünü kaydeden Salih Özcan maç sonrası, "Maç öncesi konuştuk ve 6-0'a cevap vermek istedik. Kendimize güvendik ve iyi bir maç çıkardık. Bu akşamdan sonra rakiplerin bizden korkması, çekinmesi lazım" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP’li İmamoğlu vatandaşın verilerini ABD’ye rüşvet paralarını Londra’ya aktardı!
Asgari ücrete dev zam yolda: İşsizlik ve rapor parası dahil pek çok kazanç değişecek!
Beyaz Saray’da yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selman’dan ABD’ye 1 trilyon dolar | Zirvede Başkan Erdoğan vurgusu
Giresun’da trafik kavgası ölümle sonuçlandı: Kanseri yenen adam hayatını kaybetti!
Millilerden veda busesi! İspanya - Türkiye: 2-2 | MAÇ SONUCU
Böcek ailesinin ölüm sebebi ne? Adli Tıp Kurumu ön raporu açıkladı: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
Yalanları yine ellerinde patladı! Rus gazı alımının sonlanacağı iddiasına DMM’den yalanlama: Tedarik devam ediyor
Fenerbahçe’den Ademola Lookman’a teklif! Gerçek ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan tek hane enflasyon mesajı: Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı’ya gidecek mi? Oylama tarihi belli oldu
SİSTEMin akademisyeni! Gazetecileri not eden FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede Esen militanlaşma rüzgarları
Galatasaray’a Real Madrid’den süper yıldız!
TOKİ 500 bin konut projesinde yeni süreç: Başvurular herkese açıldı! İşte ilçe ilçe konut dağılımı
Merkez yine Türkiye... Zelenskiy duyurdu! Hangi konular ele alınacak?
Baba Servet Böcek’in o sözleri ortaya çıktı: İstanbul’a her ziyaretimde başıma bir iş geliyor | Taksideki son görüntüler
Bahçeli’nin İmralı’ya giderim çıkışı sonrası DEM’den ilk açıklama! Bakırhan’dan 5 talep
Kahve içti fenalaştı: Ayben Özçilingir Turtura’nın zehirlenmesinde deterjan iddiası!
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 4 hakem 40 şüpheli yakalandı | Vurgunun adı: Hawala
Brezilya’nın yeni starı Fenerbahçe’ye!
Gözleri Karadeniz’in Sado’su Erol Babaoğlu’nun sürpriz aile bağları: Usta oyuncunun damadı çıktı