A Milli Takımı İspanya karşısında müthiş oynadı: Play-off’taki rakiplere mesaj gönderdi!

Dünya Kupası elemelerinde ikinci sırayı ve play-off biletini garantileyen Milli Takımımız son maçında lider İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Ay-Yıldızlılar dünya sıralamasında birinci olan İspanya önünde çok sayıda yıldızından yoksun olmasına rağmen harika bir futbol sergileyerek göğsümüzü kabarttı. Milliler ayrıca play-off'taki rakiplerine de sert bir mesaj yolladı.

Nefesleri kesen maçın 4. dakikasında Dani Olmo'nun golüyle İspanyollar öne geçti. 42. dakikada Barış Alper'in indirdiği topa Deniz Gül yakın mesafeden dokundu ve skoru eşitledik: 1-1. İkinci yarıya çok iyi başlayan Milli Takımımız 54. dakikada Salih Özcan'ın güzel golüyle öne geçti: 2-1. 62. dakikada defansımızın hatasını değerlendiren Oyarzabal skoru dengeledi: 2-2. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Milliler güçlü rakibinden puanı kaptı.



71 YIL SONRA BU KEZ DENİZ GÜL SAHNEDE



Türkiye'nin ilk golünü kaydeden Deniz Gül dün attığı golle birlikte milli takım tarihine de geçti. Milli formayla çıktığı 5. maçında ilk kez gol sevinci yaşayan 21 yaşındaki futbolcu aynı zamanda A Milli Takım tarihinde Recep Adanır'ın (Ocak 1954) ardından İspanya'ya deplasmanda gol atan ikinci oyuncu oldu. 69 dakika oyunda kalan Porto'nun yıldızı attığı golün yanı sıra performansıyla da futbolseverlerin beğenisini kazandı.



ALTAY DUVAR ÖRDÜ



Manchester United forması giyen milli kalecimiz Altay Bayındır İspanya karşısında 2 gol yemesine rağmen yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu. Özellikle ilk yarıda 4 net pozisyonda gole izin vermeyen başarılı file bekçisi, 2. yarıda da etkili performansını sürdürerek toplamda 6 net pozisyonda İspanya'ya geçit vermedi ve yaptığı kritik kurtarışlarla adeta kalesinde devleşti. Milli eldiven özellikle ceza sahası içinden yaptığı 3 hayati kurtarışla da kalesinde adeta duvar ördü. Deneyimli file bekçisi yan toplardaki başarısıyla da dikkatleri çekti.



HERKESİN BİZDEN ÇEKİNMESİ LAZIM



Milli formayla 27. maçında ilk golünü kaydeden Salih Özcan maç sonrası, "Maç öncesi konuştuk ve 6-0'a cevap vermek istedik. Kendimize güvendik ve iyi bir maç çıkardık. Bu akşamdan sonra rakiplerin bizden korkması, çekinmesi lazım" ifadelerini kullandı.