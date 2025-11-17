PODCAST CANLI YAYIN
İsmail Yüksek, Tedesco ile yükselişe geçti

Milli futbolcu İsmail Yüksek, Domenico Tedesco’nun oyun planında kilit isimlerden biri hâline geldi. Geçen sezon sakatlıklarla boğuşan yıldız oyuncu, bu sezon çıktığı 15 maçın 11’ine ilk 11’de başlayarak performansını yukarı taşıdı.

Milli futbolcu İsmail Yüksek, sergilediği futbolla dikkat çekiyor. 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun oyun planının en önemli parçalarından biri haline geldi. Yüksek, sakatlıklarla mücadele ettiği geçen sezon 30 maçta görev yaptı. Sofyan Amrabat'ı bir adım daha önde gören Jose Mourinho, Faslı futbolcuya daha fazla forma şansı tanımıştı. Tedesco'nun gelişiyle birlikte İsmail Yüksek'in form grafiği de yükseldi. Milli oyuncu, forma giydiği 15 maçın 11'ine 11'de başladı. Orta sahadaki dinamizmi arttıran 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin topu kazanıp atağa çıkmasında büyük rol üstleniyor.

Milli futbolcu, Tedesco'nun gelişiyle performansını artırdı.

