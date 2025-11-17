PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray’a Osimhen şoku: Nijeryalı yıldız milli maçta sakatlandı

Nijerya’nın Kongo ile oynadığı play-off finalinde sakatlanan Victor Osimhen, ilk yarının sonunda oyundan çıktı ve soyunma odasına giderken gözyaşlarına hakim olamadı. Yıldız golcünün durumu yapılacak tetkiklerle netleşecek; Galatasaray taraftarları büyük endişe içinde.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Kasım 2025
Galatasaray’a Osimhen şoku: Nijeryalı yıldız milli maçta sakatlandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'a milli takımda bulunan Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen'den kötü haber geldi. Yıldız futbolcu ülkesinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finali karşılaşmasında sakatlık geçirdi. İlk yarının sonlarında girdiği bir ikili mücadele sonrası soyunma odasına sekerek gelen 26 yaşındaki futbolcu ikinci yarıya çıkamadı. Tecrübeli futbolcu soyunma odasına girerken gözyaşlarına hakim olamadı. Yıldız golcünün durumunun yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanması bekleniyor. Galatasaraylı taraftarlar da Osimhen'in sakatlığı nedeniyle büyük bir endişe duyuyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada uçak kazası, Terörsüz Türkiye, Gazze var
Son 3 yılda 600 gün prim ödeyen 6 ay maaş alabilir
İmamoğlu iddianamesindeki özel vasfa haiz üyeler kim? Necati Özkan’ın telefonu patladı: Partinin başına geçmek...
Türk Telekom
Gazze’de durum felaket! Tıbbi çadırlar da su altında kaldı
CHP’de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM’de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?
Bahis soruşturmasında yeni perde! Savcılıktan genişleme açıklaması
D&R
Beyoğlu’nda metro inşaatında iskele çöktü: Bir işçiden acı haber geldi | 2 şüpheli tutuklandı
Fenomen yarışmacı baraj sorusunda büyük risk aldı!
İstanbul’da Böcek ailesinin zehirlendiği faciada gözaltı sayısı artıyor | Otel mühürlendi
Fenerbahçe’den transfer operasyonu! Biri dünya devinden iki yıldız daha listede
Diriliş şairi, dava ve fikir adamı: Sezai Karakoç’un ardından 4 yıl! İşte en güzel şiirleri ve sözleri
Usta sanatçı Muazzez Abacı’ya veda: AKM’de tören düzenlendi! Onun sesiyle TSM’ye yöneldim
Havada, karada, rayda... Türkiye karla mücadeleye hazır! Bakan Uraloğlu detayları duyurdu
Kar, ayaz ve don alarmı: -16 derecelik soğuklar kapıda! Meteoroloji’den 3 ile sarı kodlu uyarı
Çevreyi talan ettiler! CHP’li İmamoğlu’nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
7’si kırmızı bültenle aranan 10 firari yurda getirildi! Uyuşturucu, terör, dolandırıcılık... Hepsi suç makinesi
Krizde hayat kurtaracak ağ! Olağanüstü durumda devreye girecek planı Bakan Uraloğlu açıkladı
Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak