Galatasaray’a Osimhen şoku: Nijeryalı yıldız milli maçta sakatlandı

Galatasaray'a milli takımda bulunan Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen'den kötü haber geldi. Yıldız futbolcu ülkesinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finali karşılaşmasında sakatlık geçirdi. İlk yarının sonlarında girdiği bir ikili mücadele sonrası soyunma odasına sekerek gelen 26 yaşındaki futbolcu ikinci yarıya çıkamadı. Tecrübeli futbolcu soyunma odasına girerken gözyaşlarına hakim olamadı. Yıldız golcünün durumunun yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanması bekleniyor. Galatasaraylı taraftarlar da Osimhen'in sakatlığı nedeniyle büyük bir endişe duyuyor.