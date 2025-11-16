PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Santiago Gimenez’in AC Milan geleceği belirsiz!

SANTİAGO Gimenez’in AC Milan’daki geleceği belirsizlik haline geldi. Avrupa basınında yer alan haberlere göre, Meksikalı golcünün West Ham ile yapılabilecek olası bir takas anlaşmasına dahil edilebileceğini öne sürüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Kasım 2025
Santiago Gimenez’in AC Milan geleceği belirsiz!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

SANTİAGO Gimenez'in AC Milan'daki geleceği belirsizlik haline geldi. Avrupa basınında yer alan haberlere göre, Meksikalı golcünün West Ham ile yapılabilecek olası bir takas anlaşmasına dahil edilebileceğini öne sürüyor. Bu senaryoda Milan'ın, Alman forvet Niclas Füllkrug'u kadrosuna katması gündemde. Bu sezon Milan ile 11 maça çıkan 24 yaşındaki golcü, 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemeyi başardı.


HENTBOLDA YARI FİNALE ÇIKMAYI GARANTİLEDİK


SUUDİ ARABİSTAN'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, ikinci maçında da galip geldi ve Riyad'da yarı finale yükseldi. Milli takım, grupta son ve üçüncü maçını Gine ile 17 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de oynayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Çevreyi talan ettiler! CHP’li İmamoğlu’nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak
Türk askeri Gazze’ye gidecek mi? Bakan Fidan açıkladı: Türkiye elini taşın altına koymaya hazır
350 bininci yuva da tamam! Başkan Erdoğan: Biz lafla değil eserle konuşuyoruz
İmamoğlu’nun 50 milyon dolarlık villa vurgunu! Sarıyer’deki 3 lüks köşk iddianamede ortaya saçıldı!
Ortaköy faciasında şok gelişme: Oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı | Giriş katta ilaçlama yapılmış
Filistin’de Sare Bayramı bahanesiyle kuşatma: İsrail ordusu mahalleleri kapattı
Çılgın Türkler play-off’ta! Türkiye - Bulgaristan: 2-0 | MAÇ SONUCU
Beyoğlu’nda metro inşaatında iskele çöktü: Bir işçiden acı haber geldi
Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri sosyal medyada patladı
Ekosistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İş adamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!
Anne Çiğdem Böcek ve ailesi o gün neler yedi? Ölmeden önceki ifadesinde tek tek anlatmış
ABD sessiz sedası nükleer bomba test etti! İran ve Rusya’da B61-12 paniği
Başkan Erdoğan’dan şehidin babasına taziye telefonu! Başımız sağ olsun Allah sabırlar versin
Sındırgı’da peş peşe depremler! Yüzey kırığı ilk kez görüntülendi
16 yaşında CIA’in zihin kontrol deneylerinin kurbanı oldu! 67 Yıllık MK-Ultra dosyası açılıyor
Fenerbahçe’ye iki dünya yıldızı birden! Herkes bu imzaları konuşacak
13 yaşındaki oğlu babasının kıyafetiyle katıldı! Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
İsrail’de Suriye paniği! Şara’nın Beyaz Saray ziyaretinden sonra patlak verdi
Beşiktaş’a Rafa Silva krizi: Serdal Adalı ve Sergen Yalçın’dan olay açıklamalar
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Fenerbahçe’den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı Ortaköy faciasında şok gelişme: Oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı | Giriş katta ilaçlama yapılmış Ortaköy faciasında şok gelişme: Oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı | Giriş katta ilaçlama yapılmış Galatasaray üç yıldızın transferinde mutlu sona yakın! Galatasaray üç yıldızın transferinde mutlu sona yakın! Bizim Çocuklar play-off bileti peşinde! Millilerin Bulgaristan maçı 11’i netleşti Bizim Çocuklar play-off bileti peşinde! Millilerin Bulgaristan maçı 11'i netleşti Fenerbahçe’ye iki dünya yıldızı birden! Herkes bu imzaları konuşacak Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden! Herkes bu imzaları konuşacak