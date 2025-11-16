SANTİAGO Gimenez'in AC Milan'daki geleceği belirsizlik haline geldi. Avrupa basınında yer alan haberlere göre, Meksikalı golcünün West Ham ile yapılabilecek olası bir takas anlaşmasına dahil edilebileceğini öne sürüyor. Bu senaryoda Milan'ın, Alman forvet Niclas Füllkrug'u kadrosuna katması gündemde. Bu sezon Milan ile 11 maça çıkan 24 yaşındaki golcü, 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemeyi başardı.



HENTBOLDA YARI FİNALE ÇIKMAYI GARANTİLEDİK



SUUDİ ARABİSTAN'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, ikinci maçında da galip geldi ve Riyad'da yarı finale yükseldi. Milli takım, grupta son ve üçüncü maçını Gine ile 17 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de oynayacak.