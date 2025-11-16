Icardi Arjantin’de stüdyoya girdi! China Suarez “River Plate’e, Boca’ya hayır” dedi

GALATASARAY'IN Arjantinli golüsü Mauro Icardi'nin kız arkadaşı China Suarez, Arjantin'de bir TV programına konuk oldu. China, yayında sunucu Mario Pergolini'nin sorularını yanıtlarken stüdyoya birden Mauro Icardi girdi. Sunucu Pergolini'nin "Onun Arjantin'de oynamasını ister miydin? Boca?" sorusuna China Suarez net konuştu: "Arjantin'e gelirse River Plate'e gelir ve tartışması yok. Boca kesinlikle yasak" Icardi ise Arjantin'e dönüş ihtimaliyle ilgili şunları söyledi: "Ben Newell'lıyım. Dönmem için birkaç kez aradılar. Ama daha vaktim var. Tüm hayatımı Avrupa'da kurdum" Icardi, "Galatasaray'a imza attığımda zor bir dönemden geçiyorlardı. Attığım goller ve elbette takımımın performansıyla birlikte o yıl şampiyon olduk ve gidişatı tersine çevirdik. Her şeyi toparlama fırsatına sahip olmaktan mutluyum. Şu anda çok iyi durumdayız" dedi.

