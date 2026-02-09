Domenico Tedesco'dan N'Golo Kante kararı! Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe , sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde yoluna namağlup devam eden tek takım konumundaki Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 46 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı öncesinde 5 futbolcu forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan ile yeni transfer Sidiki Cherif maç kadrosunda yer almayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ile sarı kart cezalısı Edson Álvarez de karşılaşmada forma giyemeyecek.