Domenico Tedesco'dan N'Golo Kante kararı! Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta Kadıköy'de kapanıyor. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe, evinde Gençlerbirliği'nie ağırlıyor. Sarı lacivertliler zorlu randevudan galibiyetle ayrılıp farkı yeniden 3'e indirmek ve iddiasını sürdürerek gelecek hafta oynayacağı Trabzonspor derbisi öncesi moral bulmak amacında. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun özellikle N'Golo Kante konusunda vereceği karar merak konusuydu. Fransız yıldızın ilk 11'de sahada yer alması bekleniyordu. İşte Kanarya'nın muhtemel 11'i...
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
FENERBAHÇE ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR
Ligde yoluna namağlup devam eden tek takım konumundaki Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 46 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor.
SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı öncesinde 5 futbolcu forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan ile yeni transfer Sidiki Cherif maç kadrosunda yer almayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ile sarı kart cezalısı Edson Álvarez de karşılaşmada forma giyemeyecek.
KEREM AKTÜRKOĞLU SINIRDA
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Kocaelispor deplasmanında gördüğü sarı kartla ceza sınırına ulaştı. Kerem, Gençlerbirliği maçında kart görmesi halinde 22. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında görev alamayacak.
KANTE İLK KEZ FORMA GİYEBİLİR
Fenerbahçe'nin devre arasında Al-Ittihad'dan kadrosuna kattığı N'Golo Kanté'nin maç kadrosunda yer alacak. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Fransız yıldıza, ilk kez 11'de şans vermesi bekleniyor.
GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANDA ZORLANIYOR
Gençlerbirliği, ligde geride kalan haftaya 22 puanla 11. sırada girdi. Son maçında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden başkent temsilcisi, iç sahadaki başarılı performansını deplasman maçlarına yansıtmakta zorlandı.
Kırmızı-siyahlılar, bu sezon deplasmanda sadece 5 puan toplayabildi. Gençlerbirliği, dış sahadaki tek galibiyetini 18 Ekim 2025'te Beşiktaş karşısında elde etti.
REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜN
İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 95 lig maçında Fenerbahçe 48 galibiyet, Gençlerbirliği 16 galibiyet elde ederken, 31 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 172 gol, Gençlerbirliği ise 101 gol kaydetti.
Sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı son 40 lig maçında sadece 4 kez mağlup oldu. Kadıköy'de oynanan 47 lig maçında Fenerbahçe'nin 31 galibiyeti bulunuyor.
EN FARKLI SKORLAR TARİHE GEÇTİ
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012 sezonunda ise 6-1'lik skorlarla aldı. Başkent temsilcisi ise Fenerbahçe'ye karşı en farklı galibiyetlerini 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997 sezonunda 4-1'lik sonuçlarla elde etti.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, M.Müldür, Kante (İsmail), Guendouzi, Nene, Asensio, Musaba, Talisca.
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN MUHTEMEL 11'İ
Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan, Tongya, Metehan, Koita.