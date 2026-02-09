Özgür Özel küfretti Uğur Dündar vites yükseltti! Fondaş Halk TV'de rezil sözler

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine ettiği küfürlere tepki göstererek partisinden istifa etti.

CHP'li belediye başkanlarına "Kendinizi bu yapıdan kurtarın" diye çağrı yapan Özarslan, avukatı aracılığıyla Özgür Özel hakkında tehdit ve hakaretten suç duyurusunda bulundu.



Dündar’dan Özel’e "Küfür" kalkanı!



KÜFÜRBAZ ÖZGÜR ÖZEL'İ AKLADI



Öte yandan CHP yandaşı Uğur Dündar, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a küfür eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i aklamaya çalıştı.



Halk TV'de katıldığı yayında konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Dündar "Meclis'te bunun çok daha sertine tanık oluyoruz" dedi.