Özgür Özel küfretti Uğur Dündar vites yükseltti! Fondaş Halk TV'de rezil sözler

"Duayen" fondaşlardan Uğur Dündar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a ettiği küfürleri aklamaya kalktı. Halk TV'de "Can Yücel" örneği veren Dündar, "G*te g*t denir" diyerek Özarslan'a hakaret etti.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine ettiği küfürlere tepki göstererek partisinden istifa etti.

CHP'li belediye başkanlarına "Kendinizi bu yapıdan kurtarın" diye çağrı yapan Özarslan, avukatı aracılığıyla Özgür Özel hakkında tehdit ve hakaretten suç duyurusunda bulundu.

Dündar’dan Özel’e "Küfür" kalkanı!


KÜFÜRBAZ ÖZGÜR ÖZEL'İ AKLADI

Öte yandan CHP yandaşı Uğur Dündar, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a küfür eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i aklamaya çalıştı.

Halk TV'de katıldığı yayında konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Dündar "Meclis'te bunun çok daha sertine tanık oluyoruz" dedi.

Özgür Özel küfretti Uğur Dündar vites yükseltti! Fondaş Halk TV'de rezil sözler-2

SKANDAL SÖZLER

Konuyla ilgili haberleri okurken Can Yücel'in mahkemede kullandığı "G*te g*t denir" sözlerinin aklına geldiğini söyleyen Uğur Dündar, Özel'in küfretmesini normalleştirmeye çalıştı.

